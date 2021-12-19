الأحد 19 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية: 6236 إصابة جديدة بكورونا

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 6236 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منه،ا اليوم الأحد.
 وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 556 ألفا و98 إصابة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 78 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4722 وفاة.

كما أعلنت السلطات عن تسجيل 12 إصابة جديدة مؤكدة بالمتحور (أوميكرون)  لترتفع حصيلة الإصابات بهذا المتحور إلى 178.

وبحلول اليوم الأحد، تلقى 7ر84 % من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكورونا، فيما تلقى 9ر81 % التطعيم بالكامل، وحصل 5ر22 % على جرعات معززة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وعلى صعيد آخر، تتجه كوريا الجنوبية إلى وضع مزيد من الدول تحت قائمة حظر الدخول إلى البلاد إذا استمرت الوتيرة الحالية لتفشي سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا.

وقال السكرتير الأول للتواصل مع الشعب بالمكتب الرئاسي، بارك سو- هيون- في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية- إنه نظرًا إلى الوتيرة الحالية لتفشي سلالة أوميكرون، نتوقع أن يزداد عدد الدول المدرجة على قائمة حظر الدخول، ونحن نستمع إلى آراء الخبراء ونحاول إيجاد توازن.

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