دوستويفسكى بعيون مصرية.. احتفالية بأديب روسيا الأكبر بالثقافى الروسى الليلة

بالتزامن مع مرور قرنين علي ميلاده، ينظم المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، في مقره الكائن بشارع التحرير، في السابعة من مساء اليوم الأحد، احتفالية كبرى بالروائي الروسي فيودور دوستويفسكي، والتي تقام تحت عنوان "دوستويفسكي بعيون مصرية"، بقاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الروسي.

ويشارك في الاحتفالية كل من الكتاب والمترجمين المصريين: دكتور محمد نصر الدين الجبالي، أستاذ اللغة الروسية وآدابها، والمستشار الثقافي المصري السابق بروسيا الاتحادية.

المترجم دكتور أنور إبراهيم، الناقد دكتور عزوز علي إسماعيل، ويدير اللقاء دكتور شريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية.

ــ إطلالة علي عالم فيودور دوستويفسكي الروائي

يعد الروائي والكاتب الروسي فيودور دوستويفسكي ( 1821ــ 1881)، من أعظم كتاب روسيا الكبار بل وفي العالم أجمع خلال القرن التاسع عشر، خاصة في عليه الخالدين: رواية "الجريمة والعقاب"، ورواية "الإخوة كارامازوف"، والتي تجلت فيهما عبقرية فيودور دوستويفسكي في سبر أغوار النفس البشرية، وتلمس جوانبها الخفية حتي عن الشخص نفسه، وهو ما برع فيه فيودور دوستويفسكي.

ففي روايته "الجريمة والعقاب"، يعيش بطل الرواية "رومانوفتش راسكولينكوف"، الكوابيس الأحلك في حياته بعد قتله للمربية اليهودية، ليس طمعا في مالها ولكن ليقيم إوده. لتتحول حياته إلي نفق مظلم بلا نهاية، حتي أن عقابه لذاته والجحيم النفسي الذي يعيشه، فاق آلاف المرات العقاب الذي يمكن أن يلقاه على جريمته من قبل القانون.



ولقد كانت رواية "الجريمة والعقاب" من أكثر الروايات التي تناولتها السينما العالمية، حيث قدمت لها العديد من المعالجات، عبر عشرات الأفلام شرقا وغربا. وفي السينما المصرية، قدمت رواية "الجريمة والعقاب" في أكثر من فيلم. ففي العام 1957 قدم المخرج إبراهيم عمارة فيلم يحمل عنوان الرواية، الجريمة والعقاب، وقام ببطولته: شكري سرحان، ماجدة الخطيب، زهرة العلا، محمود المليجي، عبد المنعم إبراهيم، روحية خالد، عبد الغني قمر، عبد المنعم إبراهيم، ونجمة إبراهيم.

كما قدم المخرج حسام الدين مصطفي في العام 1977 فيلمه "سونيا والمجنون"، عن رواية الجريمة والعقاب، وقام ببطولته كل من: نجلاء فتحي، محمود ياسين، نور الشريف، وسعيد صالح.

بالإضافة إلي روايتي الجريمة والعقاب، والإخوة كارامازوف، كتب فيودور دوستويفسكي، المئات من الأعمال الأدبية الخالدة نذكر من بينها: الأبله، الشياطين، مذكرات بيت ميت، الآخر، الشياطن، المقامر، المساكين، الإنسان الصرصار، المراهق الليالي البيضاء، ربة البيت، الشبيه، مذلون ومهانون، بيت الموتي، الزوج الأبدي وغيرها.