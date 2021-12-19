الأحد 19 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة»: تسجيل 902 إصابة جديدة بكورونا.. و38 حالة وفاة

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 888 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 311637 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 902 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 374411 من ضمنهم 311637 حالة تم شفاؤها، و 21315 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد ناشدت المواطنين في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا الالتزام بتطبيق العزل الذاتي في المنزل والتوجه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة و السكان،  أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن "105" للاستفسارات عن فيروس كوروونا، كما لفتت إلى أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية على الرقم "1440" ، مؤكدة أن تلك الخطوط تتميز بتقديم استشارات طبية دقيقة وسريعة للمواطنين.

الصحة حالات الشفاء فيروس كورونا حالة ايجابية المستشفيات الرعاية الطبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الحسبة

الأكثر قراءة

بعد إصابتها بالسرطان.. تطورات الحالة الصحية للفنانة سمية الألفى

طقس سيء يضرب الإسكندرية غدًا: ارتفاع الأمواج 4 أمتار وتساقط الثلوج

رنا سماحة توثق ولادتها فى طفلها الأول «مالك» بفيديو وهى تغنى

«الصحة»: تسجيل 902 إصابة جديدة بكورونا.. و38 حالة وفاة

التحقيق في إصابة ضابط وقهوجى بعد اقتحام سيارة كمين شرطة بالإسكندرية

تشييع جثمان فتاة كفر شكر إلى مثواها الأخير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

مؤمن المحمدي

برافو ألمونيا

د. منى حلمى

«الكتابة» وطنى وشغفى.. فرحى ونزفى.. بيتى وقبرى

علي سعدة

عيد النصر

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل توفر غطاء للمستوطنين يهدد بتفجير الأوضاع

إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال شمال نابلس

صحيفة أمريكية تكشف أسرار عجز إسرائيل عن ضرب برنامج إيران النووي