تقارير إعلامية: بايدن يلقى خطابا الثلاثاء لمناقشة تفشى أوميكرون

أفادت تقارير إعلامية أمريكية، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يعتزم إلقاء خطاب،لمناقشة تفشي المتحور "أوميكرون" من فيروس "كورونا"، والذي يُعتقد كونه أكثر قدرة على الانتشار من المتحورات السابقة.

ونقلت شبكة "إن.بي.سي. نيوز" الإخبارية الأمريكية عن مسئول بالبيت الأبيض، قوله إن بايدن سيناقش أزمة تفشي "أوميكرون"، كما سيُعلن عن خطوات جديدة تتخذها إدارته لمساعدة المجتمعات الأكثر احتياجا للمساعدة داخل الولايات المتحدة.

ورجّح المسئول أن يسير بايدن في تدابيره أبعد مما كان معلنا في "خطة الشتاء"، عبر تدابير إضافية، وأنه "سيطلق تحذيرا صارخا بشأن الكيفية التي سيبدو بها الشتاء للأمريكيين الذين اختاروا البقاء غير مطعمين" ضد فيروس "كورونا".

وتأتي تلك الأنباء في ظل زيادة في حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في الولايات المتحدة مع انتشار المتحور "أوميكرون"، ووسط مطالبات متكررة من مسئولي الصحة الفدرالييين للمواطنين بالحصول على اللقاح.

وقال مسئول البيت الأبيض إن مساعدو بايدن يؤكدون استعداد الإدارة للمستويات المرتفعة من حالات الإصابة، وأن الرئيس يعتزم توضيح كيف سيستجيب فريقه لذلك الأمر.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب أفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، و فضلًا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا و ألمانيا و إيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول أفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلًا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.