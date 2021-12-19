أسعار طن الأسمنت للمستهلك اليوم الأحد 19 /12 /2021

سجلت أسعار الأسمنت اليوم الأحد، تراجعًا شبه جماعي بالأسمنت البورتلاندي، بينما استقرت أسعار الأسمنت الأبيض والمخلوط، في حين تفاوتت أسعار الأسمنت المقاوم.

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال هذا التقرير، أسعار الأسمنت اليوم الأحد 19 /12 /2021





أسعار الأسمنت البورتلاندي

- تراجع سعر طن الأسمنت بشركة السويدي من 1080 جنيهًا، إلى 1065 جنيهًا، بفارق 15 جنيهًا.

- تراجع سعر طن الأسمنت بشركة حلوان من 1060 جنيهًا، إلى 1050 جنيهًا، بفارق 10 جنيهات.

- تراجع سعر طن الأسمنت بشركة المسلح من 1058 جنيهًا، إلى 1050 جنيهًا، بفارق 8 جنيهات.

- تراجع سعر طن الأسمنت بشركة المخصوص من 1040 جنيهًا، إلى 1030 جنيهًا، بفارق 10 جنيهات.

- تراجع سعر طن الأسمنت بشركة النصر من 1030 جنيهًا، إلى 1020 جنيهًا، بفارق 10 جنيهات.

- تراجع سعر طن الأسمنت بشركة المعلم من 1025 جنيهًا، إلى 1015 جنيهًا، بفارق 10 جنيهات.

- تراجع سعر طن الأسمنت بشركة وادي النيل من 1025 جنيهًا، إلى 1015 جنيهًا، بفارق 10 جنيهات.

- تراجع سعر طن الأسمنت بشركة السهم من 1020 جنيهًا، إلى 1010 جنيهًا، بفارق 10 جنيهات.

- استقرار سعر طن الأسمنت بشركة المسلة عند 1000 جنيه.

- تراجع سعر طن الأسمنت بشركة العسكري بني سويف من 990 جنيهًا، إلى 985 جنيهًا، بفارق 5 جنيهات.

- تراجع سعر طن الأسمنت بشركة سيناء من 990 جنيهًا، إلى 985 جنيهًا، بفارق 5 جنيهات.



أسعار الأسمنت الأبيض

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة الأبيض العادة عند 2500 جنيه.

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة سوبر سيناء عند 2460 جنيهًا.

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة رويال العادة عند 2430 جنيهًا.

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة الواحة عند 2425 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة سوبر رويال 2390 جنيهًا.



أسعار الأسمنت المخلوط

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة الواحة عند 790 جنيهًا.

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة أيه وان عند 775 جنيهًا.

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة العمران عند 770 جنيها.



أسعار الأسمنت المقاوم

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة السويدي عند 1110 جنيهات.

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة قاهر البحار عند 1110 جنيهات.

- تراجع سعر طن الأسمنت بشركة المسلح من 1100 جنيهات، إلى 1095 جنيهًا، بفارق 5 جنيهات

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة السويس سي ووتر عند 1090 جنيهًا.

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة آسيك سي وتر عند 1075 جنيهًا.

- استقر سعر طن الأسمنت بشركة السهم عند 1050 جنيهًا.