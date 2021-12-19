الأحد 19 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 19 ديسمبر 2021

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

يتابع أغلب المصريين عبر محرك البحث "جوجل" مواقيت الصلاة في كلا من، القاهرة الكبرى ، والإسكندرية، وجنوب سيناء، والأقصر، والسويس، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس، ومحافظة الغربية؛ نظرا لأهميتها بالنسبة للمواطنيين والتي تتصدر مواقع البحث.


ويستعرض موقع  "الدستور"  كافة مواعيد الصلاة اليوم الأحد 19 ديسمبر  2021 في عدد من المحافظات حسب التوقيت المحلي، حيث يتابع المواطنيين في مختلف أنحاء القاهرة الكبرى والمحافظات المصرية مواعيد ومواقيت الصلاة باهتمام  كبير لأداء فريضة الصلاة.

 

مواقيت  الصلاة اليوم في محافطة القاهرة 

توقيت صلاة الفجر    ٥:١٣

توقيت  الشروق        ٦:٤٦

توقيت آذان الظهر    ١١:٥٢

توقيت آذان العصر   ٢:٤٠

توقيت آذان المغرب  ٤:٥٩

توقيت آذان العشاء.  ٦:٢٢
 

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الإسكندرية 

توقيت صلاة الفجر   ٥:٢٠

توقيت  الشروق         ٦:٥٤

توقيت آذان الظهر    ١١:٥٧

توقيت آذان العصر   ٢:٤٣

توقيت آذان المغرب  ٥:٠١

توقيت آذان العشاء.  ٦:٢٥

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة جنوب سيناء 

توقيت صلاة الفجر   ٥:٠٠

توقيت  الشروق        ٦:٣٢

توقيت آذان الظهر    ١١:٤٠

توقيت آذان العصر   ٢:٣٠

توقيت آذان المغرب   ٤:٤٩

توقيت آذان العشاء.  ٦:١١ 

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الأقصر 

توقيت صلاة الفجر   ٥:٠١

توقيت  الشروق         ٦:٣٠

توقيت آذان الظهر    ١١:٤٦

توقيت آذان العصر   ٢:٤٣

توقيت آذان المغرب  ٥:٠٣

توقيت آذان العشاء.  ٦:٢٢

مواقيت  الصلاة اليوم في محافطة أسوان 

توقيت صلاة الفجر   ٤:٥٨

توقيت  الشروق         ٦:٢٦

توقيت آذان الظهر    ١١:٤٥

توقيت آذان العصر   ٢:٤٥

توقيت آذان المغرب   ٥:٠٥

توقيت آذان العشاء.  ٦:٢٤
 

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة السويس 

توقيت صلاة الفجر   ٥:٠٨

توقيت   الشروق       ٦:٤٠

توقيت آذان الظهر    ١١:٤٧

توقيت آذان العصر   ٢:٣٥

توقيت آذان المغرب  ٤:٥٤

توقيت آذان العشاء.  ٦:١٧

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الإسماعيلية 

توقيت صلاة الفجر   ٥:١٠

توقيت   الشروق       ٦:٤٣

توقيت آذان الظهر    ١١:٤٨

توقيت آذان العصر   ٢:٣٥

توقيت آذان المغرب  ٤:٥٣

توقيت آذان العشاء. ٦:١٧

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الغربية

توقيت صلاة الفجر   ٥:١٥

توقيت   الشروق       ٦:٤٨

توقيت آذان الظهر    ١١:٥٣

توقيت آذان العصر   ٢:٣٩

توقيت آذان المغرب  ٤:٥٧

توقيت  آذان العشاء.  ٦:٢١

مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة اليوم توقيت صلاة الفجر توقيت آذان العصر التوقيت المحلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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