الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

حفل توقيع ومناقشة كتاب «التجريب فى مسرح الثقافة الجماهيرية» (صور)

حفل توقيع ومناقشة
حفل توقيع ومناقشة لكتاب "التجريب في مسرح الثقافة الجماهيرية"

أقيم صباح اليوم في المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة حفل توقيع ومناقشة لكتاب "التجريب فى مسرح الثقافة الجماهيرية" للناقد أحمد عبد الرازق أبو العلا، وهو من إصدارات الهيئة العامة لقصورالثقافة، وأدار الندوة الدكتور محمد زعيمة، وشارك في المناقشة المؤلف الكبير محمد أبو العلا السلاموني.

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حفل توقيع ومناقشة لكتاب "التجريب في مسرح الثقافة الجماهيرية"

بدأت الجلسة بكلمة الدكتور محمد زعيمة، حيث قال: "لفت انتباهي تأكيد الكتاب على أن كل تجارب التجريب في الأقاليم انتهت وظلت هم خاص لصاحبها، فكل من كتب عن الأنواع المختلفة لمسارح التجريب انتهت تجاربهم بوفاتهم، ولم يوجد بعدها من يتابع ويكمل مسيرتهم، لذا فالكتاب يقدم هذه التجارب من خلال إطار تنظيري ويسرد كل ما كتب عن المسارح التجريبية في الثقافة الجماهيرية".

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حفل توقيع ومناقشة لكتاب "التجريب في مسرح الثقافة الجماهيرية"

وبدأ بعد هذه المقدمة المؤلف أبوالعلا السلاموني مناقشته، شاكرًا في البداية المهرجان على إتاحة الفرصة لتقديم الكتاب ضمن الفعاليات، حيث قال: "الكتاب من أهم الإصدارات مؤخرًا فهو يتناول الحركة المسرحية في الأقاليم والقرى والريف وكل التجارب النوعية والتجريبية بمختلف أشكالها".

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حفل توقيع ومناقشة لكتاب "التجريب في مسرح الثقافة الجماهيرية"

وأضاف "السلاموني"، أن هذا الكاتب ينبع من كون أبو العلا إنسانًا مهمومًا بقضايا المجتمع ووطنه، وأنه الوحيد الذي تناول ثقافة العنف والارهاب الديني فى تحليله النقدي، كما استعرض "السلاموني" فلسفة الكتاب وأهم الموضوعات التي تناولها بقوله: "الكتاب ليس مجرد رصد وتوثيق ولكن يحمل أيضًا تنظيرًا لأهم التجارب التي حملت طابع التجريب  في مسرح الثقافة الجماهيرية".

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حفل توقيع ومناقشة لكتاب "التجريب في مسرح الثقافة الجماهيرية"

وأوضح "السلاموني"، في مستهل حديثه عن مسرح التجريب أنه بدأ في خمسينات القرن الماضي لتتوالى بعدها العروض في مختلف محافظات مصر، مشيرًا إلى بدايته مع الكاتب الكبير يسري الجندي في دمياط وتقديمهما لمسرح تجريبي.

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حفل توقيع ومناقشة لكتاب "التجريب في مسرح الثقافة الجماهيرية"

وأشار إلى وثيقة صدرت في عام 1965 لعرض مسرحي له برفقة الكاتب الكبير يسري الجندي تم تقديمه بمدينة رأس البر فى يوليو 1965، فقد قدم وقتها مسرحية الشمس وصحراء الجليد دراما تراجيدية من ثلاثة فصول، ثم استعرض أنواع التجارب المختلفة التي ضمها الكتاب، ومن أهمها مسرح الجرن، ومسرحة المكان، ومسرح الأحياء الشعبية، ومسرح القهوة.

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حفل توقيع ومناقشة لكتاب "التجريب في مسرح الثقافة الجماهيرية"

ليعلق بعدها الدكتور محمد زعيمة في نهاية الجلسة والمناقشة، ويقدم إهداء الكتاب لمجموعة من أهم المسرحيين في تاريخ الثقافة الجماهيرية رحلوا عن عالمنا، وهم الدكتور عادل العليمي، والدكتورة هناء عبد الفتاح، والدكتور صالح سعد، و بهاء الميرغني، و محمد الشربيني، و عبد الستار خضر، و هشام السلاموني، وسرور نور.

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حفل توقيع ومناقشة لكتاب "التجريب في مسرح الثقافة الجماهيرية"

وأخيرًا أشار "زعيمة" إلي أن الكتاب يفتح الباب أمام النقاد والباحثين المصريين للكتابة عن تجارب المسرحيين المصريين فى كل مكان ومؤسسة في مصر، ثم وجه الدعوة  للحضور لتوقيع الكتاب.

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حفل توقيع ومناقشة لكتاب "التجريب في مسرح الثقافة الجماهيرية"

وقدم مؤلف الكتاب أحمدعبدالرازق  أبوالعلا، الشكر لجميع الحضور ولمناقشي كتابه، موضحًا أنه ركز في كتابه على إظهار فكرة أن التجريب في الثقافة الجماهيرية ما هي إلا مجموعة من التجارب الفردية التي تحولت فيما بعد لتيارات فنية ولكنها مع الأسف انتهت برحيل أصحابها، والتي منها جاءت أزمة التجريب.

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حفل توقيع ومناقشة لكتاب "التجريب في مسرح الثقافة الجماهيرية"
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حفل توقيع ومناقشة لكتاب "التجريب في مسرح الثقافة الجماهيرية"
الهيئة العامة لقصور القرى والريف مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي مهرجان القاهرة الدولي للمسرح أحمد عبد الرازق أبو العلا العنف والارهاب الثقافة الجماهيرية الحركة المسرحية مهرجان القاهرة الدولي

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