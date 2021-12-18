غرق شاب إثر انقلاب سيارة نقل من أعلى كوبرى فى بورسعيد

غرق شاب آثر انقلاب سيارة ربع نقل بكوبري القوايطة جنوب بورسعيد

لقي شاب مصرعه، مساء اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ربع نقل وسقوطها في المياة بمنطقة كوبري القوايطة جنوب بورسعيد.

وتلقت عغرفة عمليات النجدة بلاغاً بمصرع أحد الأشخاص نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل، على الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث وتم نقل الجثة إلي مستشفى الزهور ببورسعيد.

وتبين من الفحص أن الجثة لشاب يدعي “كريم محمد”، 22 عامًا ، مقيم بمنطقة بحر البقر، وأنه لقى مصرعه غرقًا بعد انقلاب السيارة فى المياة وتولت النيابة العامة التحقيق.