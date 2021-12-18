الأحد 19 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غرق شاب آثر انقلاب سيارة ربع نقل بكوبري القوايطة جنوب بورسعيد

غرق شاب إثر انقلاب سيارة نقل من أعلى كوبرى فى بورسعيد

غرق
غرق

لقي شاب مصرعه، مساء اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ربع نقل وسقوطها في المياة بمنطقة كوبري القوايطة جنوب بورسعيد.

وتلقت عغرفة عمليات النجدة بلاغاً بمصرع أحد الأشخاص نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل، على الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث وتم نقل الجثة إلي مستشفى الزهور ببورسعيد.

وتبين من الفحص أن الجثة لشاب  يدعي “كريم محمد”، 22 عامًا ، مقيم بمنطقة بحر البقر، وأنه لقى مصرعه غرقًا بعد انقلاب السيارة فى المياة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

مصرع انقلاب تحقيق سقوط على انقلاب سيارة وقف جنوب ازمة

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