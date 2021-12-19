أجمل عبارات ورسائل تهنئة العام الميلادي الجديد 2022

يحرص الكثير من المواطنين على الاحتفال بالعام الميلادي الجديد 2022، من خلال إرسال رسائل التهنئة وكتابة عبارات التهاني بمناسبة العام الجديد، إذ يتبادلون عبارات التهاني والتبريكات بين الأهل والأصدقاء والأحباء، ما جعلنا نرصد أجمل عبارات التهنئة بالعام الجديد في التقرير التالي:

أجمل عبارات التهنئة بالعام الجديد 2022

أطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الجديد ، المُعطرة بالحب لأجمل القلوب، كل سنة وأنتم في صحة وعافية وسعادة دائمة.

في كل بداية عام جديد، أنت الحبيب والصديق والقريب، أتمني لك السعادة والصحة والنجاح لأنك مهم لي ومهم لجلب سعادة سنة كاملة، كل عام وأنت حبيبي.

للأحباء الغاليين على قلبي ، تهنئة خاصة بمناسبة راس السنة، انتم سعادة سنة مضت وسعادة سنة قادمة، تمنياتي لكم بالخير وسنة مليئة بالبسمة والحب والخير.

لك وحدك حبيبي أهنئك من قلب محب، أنت الجميل النادر على مرّ اشهر السنة، كل عام وأنت بألف خير وصحة وعافية وسعادة للعام الجديد.

رسائل تهنئة رأس السنة 2022