أجمل عبارات ورسائل تهنئة العام الميلادي الجديد 2022
يحرص الكثير من المواطنين على الاحتفال بالعام الميلادي الجديد 2022، من خلال إرسال رسائل التهنئة وكتابة عبارات التهاني بمناسبة العام الجديد، إذ يتبادلون عبارات التهاني والتبريكات بين الأهل والأصدقاء والأحباء، ما جعلنا نرصد أجمل عبارات التهنئة بالعام الجديد في التقرير التالي:
أجمل عبارات التهنئة بالعام الجديد 2022
- أطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الجديد ، المُعطرة بالحب لأجمل القلوب، كل سنة وأنتم في صحة وعافية وسعادة دائمة.
- في كل بداية عام جديد، أنت الحبيب والصديق والقريب، أتمني لك السعادة والصحة والنجاح لأنك مهم لي ومهم لجلب سعادة سنة كاملة، كل عام وأنت حبيبي.
- للأحباء الغاليين على قلبي ، تهنئة خاصة بمناسبة راس السنة، انتم سعادة سنة مضت وسعادة سنة قادمة، تمنياتي لكم بالخير وسنة مليئة بالبسمة والحب والخير.
- لك وحدك حبيبي أهنئك من قلب محب، أنت الجميل النادر على مرّ اشهر السنة، كل عام وأنت بألف خير وصحة وعافية وسعادة للعام الجديد.
رسائل تهنئة رأس السنة 2022
- نودع عاما مضي ونستقبل عاما جديد، ولن يكون هذا العام جميلاً سوى بقرب من يتمنون لنا الخير دائمًا، أسعدكم الله ووفقكم وحقق آمالكم.
- أتمنى لك عامًا جديد ملئ بالتوفيق والنجاح والعطاء والفرحة، يا شيء لن تكرره الأيام ولا السنين، كل سنة وأنت معايا.
- جاء عام جديد، وخرج البعض من القلب، ودخل أناس جدد إلى قلبي، كونوا اسعد الناس للناس، لا نتمنى لكم إلا البقاء سعادة لنا كالسنين الراحلة، كل عام وأنتم بخير.
- تهنئة معطرة بالورود أقدمها إليك بمناسبة العام الجديد، كل عام وأنت سعيد وعن كل هم بعيد وإلى الله دائما قريب.
- بألوان الزهور الجميلة أهنئكم بحلول سنة سعيدة جميلة، أتمنى من الله لكم النجاح والتوفيق لمن تحبون، كل عام وانتم أجمل ما في السنة كل عام وأنتم بخير.