20 جيجابايت مجانية.. هدية من المصرية للاتصالات لعملاء الإنترنت المنزلي بمناسبة العام الجديد

تواصل الشركة المصرية للاتصالات «WE» تقديم باقات الإنترنت المنزلي المجانية لجميع عملائها خلال شهر ديسمبر، حيث تمنح جميع العملاء عشرين جيجا بايت مجانية احتفالا بأعياد رأس السنة الميلادية، ورغبة منها للوصول لأعلى مستوى من رضا العملاء، وستواصل الشركة تقديم العديد من المفاجآت والهدايا للحفاظ على صدارتها في تقديم خدمات الاتصالات المميزة وزيادة مستوى رضا عملائها، وتقوم الشركة، بإضافة الـ 20 جيجا بايت الهدية بمجرد تجديد الباقة لتكون صالحة لمدة ثلاثين يومًا.

ومن جانبه، أكد المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، في تصريحات له، أن الشركة تسعى بشكل مستمر لتلبية احتياجات عملائها المتطورة من خدمات الاتصالات المتميزة بما يتماشى مع استراتيجية الشركة في التحول إلى أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

جدير بالذكر أن المصرية للاتصالات تتيح لعملائها طرقًا متعددة لشحن الرصيد سواء من خلال تطبيق My WE على الموبايل أو عبر الموقع الإلكتروني للشركة te.eg أو غيرها من طرق الدفع والشحن مثل فوري، ومصاري، وأمان، وسداد، وممكن، وخدماتي وBee وكذلك عبر جميع فروع WE المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.