السبت 18 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدًا.. تعطيل الدراسة في كفر الشيخ بسبب سوء الأحوال الجوية

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

قرر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تعطيل الدراسة، غداً الأحد،  بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب والمعلمون "بنطاق المحافظة. 

يأتى ذلك  تزامنًا مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تتعرض المحافظة لعدم استقرار فى الأحوال الجوية، وسط توقعات بسقوط أمطارًا غزيرة.

وتوقفت اليوم السبت، حركة الصيد بميناء البرلس بمحافظة كفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، فضلا عن ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية، إضافة لهطول الأمطار بصورة متقطعة.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ،برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي ،إشارة من ميناء البرلس، بتوقف حركة الصيد، ابتداء من اليوم السبت، نظراً لسوء الأحوال الجوية ،وارتفاع الأمواج عن معدلاتها  الطبيعية أدى إلى توقف نشاط الصيد تماما.

وناشد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، جموع الصيادين عدم الخروج في رحلات صيد خوفا على سلامتهم، وحياتهم، وضمانا لعدم تعرضهم  للأمواج العاتية، وسرعة الرياح.

كما أصدر اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ،توجيهاته إلى رؤساء الأحياء والمدن، بمتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس الغير مستقرة خلال هذه الفترة.

مدارس الأحد تعطيل كفر الشيخ الطقس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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