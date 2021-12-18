السبت 18 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعطيل الدراسة في مدارس الإسكندرية لمدة 48 ساعة

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن تعطيل الدراسة يومي الأحد والإثنين بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح الموظفة التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن اثنتي عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية يومي الأحد والإثنين 19 و20 ديسمبر؛ حفاظًا على سلامة وأمن أبنائنا الطلاب، ويستثنى من ذلك القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

يأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطًا علي سلامة المواطنين.

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن استمرار رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى بالمحافظة، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بأجواء متقلبة على محافظة الإسكندرية.

وأعربت الشركة، في بيان السبت، عن تعرض المحافظة غدًا الأحد لهُطول أمطار متوسطة إلي غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانًا، والتي تستمر يومين، كما ترتفع أمواج البحر لتصل إلي ٤ أمتار، وتصل سرعة الرياح إلى ٧٠  كم ساعة.

الإسكندرية تعطيل الدراسة يومي الأحد والأثنين إجازة استثنائية التي ترعى طفلا الطقس

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الحسبة

الأكثر قراءة

بعد إصابتها بالسرطان.. تطورات الحالة الصحية للفنانة سمية الألفى

تشييع جثمان فتاة كفرشكر إلى مثواها الأخير

تحرير 201 محضر ضبط وتهرب جمركي لبضائع متنوعة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر

مصرع وإصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بين 3 سيارات في البحيرة

استكمال محاكمة زوجين بتهمة عرض طفلتهما للبيع بـ700 ألف جنيه بالمطرية غدًا

نهاية عصر الحسبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

مؤمن المحمدي

برافو ألمونيا

د. منى حلمى

«الكتابة» وطنى وشغفى.. فرحى ونزفى.. بيتى وقبرى

علي سعدة

عيد النصر

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

د.كريمة الحفناوى

المرأة ومكافحة الفساد

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تطالب الأمم المتحدة بالتحرك لوقف إرهاب المستوطنين بالقدس

إصابة فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلى (فيديو)

قيادي فلسطيني: تلقيت رسالة تهديد من الاحتلال حال المشاركة في فعاليات المقاومة