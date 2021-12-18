تعطيل الدراسة في مدارس الإسكندرية لمدة 48 ساعة

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن تعطيل الدراسة يومي الأحد والإثنين بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح الموظفة التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن اثنتي عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية يومي الأحد والإثنين 19 و20 ديسمبر؛ حفاظًا على سلامة وأمن أبنائنا الطلاب، ويستثنى من ذلك القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

يأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطًا علي سلامة المواطنين.

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن استمرار رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى بالمحافظة، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بأجواء متقلبة على محافظة الإسكندرية.

وأعربت الشركة، في بيان السبت، عن تعرض المحافظة غدًا الأحد لهُطول أمطار متوسطة إلي غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانًا، والتي تستمر يومين، كما ترتفع أمواج البحر لتصل إلي ٤ أمتار، وتصل سرعة الرياح إلى ٧٠ كم ساعة.