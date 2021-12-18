برلمانية: السيسي يدعم إنشاء جمهورية جديدة تُحافظ على هويتها وثقافتها العربية

أعربت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن فخرها بالاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، قائلة إنها تشعر بالاستياء من عدم تقدير المتكلمين بها فهي مرآة الثقافة العربية وأيضا لغة الوحدة العربية.

وأشادت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في بيان لها اليوم، أن المبادرات التي أطلقتها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج محاولة للحفاظ علي الهوية العربية علي المستوي الدولي فهي مبدأ أساسي من مبادئ الهوية العربية.

وأضافت "محروس" يجب أن نتكاتف ونرسخ اهتمامنا باللغة العربية داخل شعوبنا مع استخدام الأسلحة الأهم وهي الإعلام والفن مؤكدة أنهم القوي الناعمة التي تؤثر بشكل كبير علي للشعوب بشكل طويل المدي ولكن أثرها فعال ، مشددة على ضرورة الاهتمام من كافة الأجهزة المعنية بهذا .

ووجهت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي دائمًا ما يسعى لبناء الجمهورية الجديدة ، حفاظًا على الهوية والثقافة المصرية والعربية من خلال تبني حملات جاءت ضمن مشروع حياة كريمة فيما يخص الثقافة والتعليم باللغة العربية ومتأكدة تأكيد تام أن هذا سوف نجني ثمار نجاحه في المستقبل القريب.