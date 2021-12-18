السبت 18 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدا.. استكمال محاكمة قاتل ابنه في المعصرة

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدًا الأحد، محاكمة سائق قتل نجله، في القضية رقم 4047 لسنة 2021 جنايات المعصرة بمنطقة المعصرة جنوب القاهرة.

كانت المحكمة في جلسة سابقة قد قررت إيداع المتهم، تحت الملاحظة بمستشفى الصحة النفسية والأمراض العقلية بالعباسية لمدة 45 يومًا، لبيان مدى سلامة قواه العقلية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى وأمانة سر مجدى شكري وهانى شحاتة.

وكشف امر إحالة المتهم "خميس .ع" سائق الي محكمة الجنايات بانه قتل المجني عليه كريم خميس عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم علي الخلاص منه، جراء لما لقاه منه من إهانه لمثلث في اعتياده على سبه وقذفه وأخذ يتدبر سبيلاً لمبتغاه، حتى استقر علي الوسيلة المناسبة لازهاق روح المجني عليه دون علم السلطات فرسم مخططا إجراميًا لما اختمر في رأسه استهله بتجهيز شال، فاختار التوقيت الملائم لتنفيذ ما جال بخاطره، وما أن ألقي نجله مستغرقا في نومه استغلها للقضاء عليه، وتجسيدًا لما وغر بصدره وراجعه عقله من نية خبيثة توجه صوب ضحيته حازمًا حول عنقه أداة بطشه المار بياناتها لخنقه جاثما بركبته على صدره لأحكام السيطره حتى حقق النتيجة الإجرامية التي أرادها، محدثًا ما به من إصابات وصفها تقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته، كما أحرز أداة شال مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.


وأكدت الشاهدة الأولى شيماء إبراهيم، طبيبة بشرية، بالمركز الصحي الحضري أن المتهم حضر لمقر عملها وادعاءه زورًا أن نجله المجني عليه متوفي وفاة طبيعية، وللانتقال لمكان تواجد جثمان الاخير لاحظت إصابة بالجبهة اليمني لعنقة على شكل حز، وتبين أن في الوفاة شبهه جنائية، وأضافت الشاهدة أنها على الفور قامت بإبلاغ جهات البحث لضبط المتهم.

بينما أكدت الشاهدة الثانية هبة محمد عبد اللطيف بتشاجر نجلها المجني عليه معها ونجلتها الأخرى الشاهدة الثالثة بسبب رغبته في الحصول على نقود منهما، وعلى إثر ذلك قامت بإبلاغ زوجها المتهم باعتزامها على مغادرة المنزل، وبرفقتها نجلتها خوفا من بطش نجلها المجني عليه، إلى أن نمى علمها من اهالي المنطقة محل الواقعة بقيام زوجها بقتل نجلها بسبب سوء سلوكية واعتياده على بالسب والقذف.

المستشار محمد أحمد الجندي محاكمة سائق قتل نجله المعصرة

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وائل لطفي

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