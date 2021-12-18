السبت 18 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تحرير 201 محضر ضبط وتهرب جمركي لبضائع متنوعة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر

الجمارك
الجمارك

تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر، من ضبط وتحرير 201 محضر ضبط جمركي خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر الماضيين بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وذلك بمحال تجارية بالأقصر وأسيوط وسوهاج وأكمنة متفرقة ( كمين منشأة العمارى –البغدادي-القرنة بالأقصر - ونقطة التفتيش الأمنية ببهجوره نجع حمادي - أسيوط).

وأغلب المضبوطات عبارة عن سجائر وسيارات ( 9 سيارات معاقين - 2 سيارة سياحة- سيارة تربتك) قطع غيار سيارات وقطع غيار دراجات نارية وأدوات كهربائية وأدوات صحية وأدوات تجميل وأدوت منزلية ومبردات مياة ولعب أطفال وإطارات دراجات نارية وإكسسوار محمول وزيوت سيارات ومستحضرات تجميل.
وجميع المضبوطات مستورده وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد سداد الضرائب والرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .

وبلغت قيمة المضبوطات حوالى ٢ مليون و٦٠٠ ألف جنيه.

وتم التصالح في عدد من المحاضر وسداد جزء من التعويضات والغرامات الجمركية المستحقة بمبلغ 681 ألف و405 جنيه بعد إخطار عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

شرطة خلال المركزى الضرائب محمول كمين قطع الوسط تهريب الجمارك لجنة كريم منزل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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