السبت 18 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الأوقاف تعلن 4 شروط لراغبى إحياء ليالى رمضان فى الخارج

الأوقاف
الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن شروط قبول القراء المعتمدين بالإذاعة والتليفزيون الراغبين في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك 1443هـ، بالخارج.

وتنص الشروط على: 

1- أن يكون قارئًا معتمدًا باتحاد الإذاعة والتليفزيون ولم يسبق وقفه عن القراءة  بالإذاعة والتليفزيون لأي سبب كان.
2- ألا تزيد السن على ستين عامًا.
3- أن يقبل الإيفاد إلى أي جهة تحددها الوزارة دون أي اعتذار.
4- أن يجتاز المقابلة الشخصية المقررة للإيفاد للخارج.

وأيضا من يرغب في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك 1443هـ بالخارج من أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم من أصحاب الصوت الحسن، بشرط قضاء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها. 

وأوضحت الأوقاف أن من يرد تقديم الطلب يتوجه للإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخه.

وأكد اللواء عمرو شكري رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة أنه تم ضم 50 مسجدًا جديدًا من خلال مشروع الأذان الموحد.

وأوضح شكري أن إجمالي ما تم إنجازه من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد على صعيد مساجد القاهرة الكبرى حتى تاريخه 4054 مسجدًا، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لتفعيل مشروع  الأذان الموحد وإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضاري اللائق بمكانة جمهورية مصر العربية.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الأوقاف عن موضوع خطبة الجمعة  القادمة بعنوان “صفات المؤمنين في القرآن الكريم”.

وطالبت الأوقاف الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

موضوع خطبة الجمعة صفات المؤمنين في القرآن الكريم الأصوات الحسنة اللواء عمرو شكري رئيس الإدارة المركزية وحدات الأذان الأذان الموحد

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الحسبة

الأكثر قراءة

بعد إصابتها بالسرطان.. تطورات الحالة الصحية للفنانة سمية الألفى

مع بداية الشتاء.. روشتة الوقاية من الأنفلونزا وخطر أدوية البرد

تشييع جثمان فتاة كفرشكر إلى مثواها الأخير

طقس سيئ يضرب الإسكندرية غدًا: ارتفاع الأمواج 4 أمتار وتساقط الثلوج

الفلبين: ارتفاع عدد المفقودين إثر إعصار «راي» إلى 27 شخصًا

استمرار عمليات التعقيم بالمطارات لمنع انتشار متحور كورونا (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

مؤمن المحمدي

برافو ألمونيا

د. منى حلمى

«الكتابة» وطنى وشغفى.. فرحى ونزفى.. بيتى وقبرى

علي سعدة

عيد النصر

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

د.كريمة الحفناوى

المرأة ومكافحة الفساد

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تطالب الأمم المتحدة بالتحرك لوقف إرهاب المستوطنين بالقدس

إصابة فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلى (فيديو)

قيادي فلسطيني: تلقيت رسالة تهديد من الاحتلال حال المشاركة في فعاليات المقاومة