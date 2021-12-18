الأوقاف تعلن 4 شروط لراغبى إحياء ليالى رمضان فى الخارج

أعلنت وزارة الأوقاف عن شروط قبول القراء المعتمدين بالإذاعة والتليفزيون الراغبين في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك 1443هـ، بالخارج.

وتنص الشروط على:

1- أن يكون قارئًا معتمدًا باتحاد الإذاعة والتليفزيون ولم يسبق وقفه عن القراءة بالإذاعة والتليفزيون لأي سبب كان.

2- ألا تزيد السن على ستين عامًا.

3- أن يقبل الإيفاد إلى أي جهة تحددها الوزارة دون أي اعتذار.

4- أن يجتاز المقابلة الشخصية المقررة للإيفاد للخارج.

وأيضا من يرغب في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك 1443هـ بالخارج من أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم من أصحاب الصوت الحسن، بشرط قضاء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

وأوضحت الأوقاف أن من يرد تقديم الطلب يتوجه للإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخه.

وأكد اللواء عمرو شكري رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة أنه تم ضم 50 مسجدًا جديدًا من خلال مشروع الأذان الموحد.

وأوضح شكري أن إجمالي ما تم إنجازه من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد على صعيد مساجد القاهرة الكبرى حتى تاريخه 4054 مسجدًا، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لتفعيل مشروع الأذان الموحد وإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضاري اللائق بمكانة جمهورية مصر العربية.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الأوقاف عن موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان “صفات المؤمنين في القرآن الكريم”.

وطالبت الأوقاف الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.