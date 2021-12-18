رئيس «عربية النواب»: مصر فتحت أبوابها أمام 6 ملايين لاجئ

قال النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن سياسة مصر تجاه اللاجئين والمهاجرين الموجودين على أرض مصر سياسة أصيلة ورائدة، تقوم على احترام حقوق اللاجئين وتوفير الخدمات التي يحتاجونها، دون أدنى تمييز.

وأكد المغازي في بيان له، اليوم، أن مصر لم تتاجر بقضية المهاجرين واللاجئين على أرضها، ولم تساوم بوجودهم مثلما فعلت بعض الدول وطلبت مساعدات اقتصادية ومالية لاستمرار استضافتهم، ولكنها حفظت لهم مختلف الحقوق الإنسانية مثلهم مثل ملايين المصريين.

وأضاف رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن مصر تستضيف نحو 6 ملايين لاجئ ومهاجر من دول عربية وإفريقية، وتحرص على توفير حياة كريمة لهم وكفالة حقوقهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع المصري، وضمان تمتعهم بالخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الأساسية، وعلى قدم المساواة مع المواطنين المصريين.

وشدد المغازي أنه في اليوم العالمي للمهاجر، تحرص مصر على فتح أبوابها أمام الجميع، خاصة الذين تركوا بيوتهم وأسرهم للبحث عن حياة أفضل.