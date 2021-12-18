«القباج» تشهد فعاليات مؤتمر «جدوى الاستثمار الاجتماعي في الأشخاص ذوي الإعاقة».. غدا

تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، غدًا الأحد، فعاليات المؤتمر السنوي الأول الذى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي حول « جدوى الاستثمار الاجتماعي في الأشخاص ذوي الإعاقة»، والذي يقام على مدار يومي 19 و20، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي وعدد من الوزراء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والجهات والجمعيات الأهلية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.

ويناقش المؤتمر ثلاثة محاور أولها «جدوى الاستثمار الاجتماعي في الأشخاص ذوي الإعاقة»، والمحور الثاني يناقش «توقعات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من استراتيجية مصر للتنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030 ومشروع حياة كريمة لتنمية الريف المصري»، أما المحور الثالث فيتناول «ريادة الأعمال والابتكار وخدمات الشمول المالي.. حقوق للأشخاص ذوي الإعاقة».

وقالت «القباج»، إن التضامن تتحمل 50% من تكلفة توفير خدمات نقل مهيئة لاستخدام ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن وزارة النقل تتحمل باقي التكلفة، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بتوفير الخدمات المناسبة لذوي الهمم.

وأضافت أنه فى إطار تأهيل ودعم ومساندة الأشخاص ذوي الإعـاقة فقد تم تقديم خدمات التشخيص، والفحص النفسي لـ 1789 شخصًا من خلال مركز التوجيه النفسي، وكذلك تقديم خدمات التقويم المهني لـ2139 بمراكز التقويم المهني وتقديم خدمات تنمية المهارات اللغوية والتخاطب لـ245 طفلًا بوحدة التخاطب وتقديم الخدمات التأهيلية لـ388 من حالات الشلل الدماغي بمركز الشلل الدماغي وتوفير الخدمات الطبية، وخدمات العلاج الطبيعي بأسعار مناسبة.

فيما قال خليل محمد خليل، مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي إن 26% من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة من ذوي الإعاقة، وصل عددهم مليون و100 ألف شخص بتكلفة 5 مليارات جنيه سنويًا، وذلك اتساقًا مع قانون رقم 10 لسنة 2018 بحزمة حقوق كبيرة ومتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

أضاف خليل، لـ"الدستور"، أن 300 ألف مستفيد من بطاقة الخدمات المتكاملة يحصلون على دعم نقدى كرامة.