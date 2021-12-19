الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الإفتاء تجيب: اتفقت أنا وزوجى على عدم الإنجاب.. فما حكم الشرع؟

الإفتاء
الإفتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء من أحد المتابعين عبر البث المباشر للدار على وسائل التواصل الاجتماعي الذي تجريه يوميًا، من سائلة تقول: اتفقت أنا وزوجى على عدم الإنجاب، فما حكم الشرع؟ 

 

من جانبها، قالت الإفتاء، إن عدمُ الإنجابِ هو حقٌّ للزوجين معًا، ويجوز لهما الاتفاقُ عليه إذا كان في ذلك مصلحة تخصُّهما وتراضيا على ذلك، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر فلابد من اتفاق الطرفين، وهذا الجواز على المستوى الفردي جائز.

 

وأضافت الإفتاء، وأَمَّا على مستوى الأمة فلا يجوزُ المنْعُ المطلق من الإنجاب؛ لما فيه من الإخلال بنسبة التوازن التي أقام الله الخلق عليها وهى التعمير، ولا يدخل فيها ما تقوم به الدول من إجراءات للعمل على تحديد النسل طلبًا للحياة الكريمة لشعوبها وفق الدراسات المفصحة عن إمكانيات هذه الدول، فتصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة.

 

طريقة التواصل مع دار الإفتاء 

حددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

 

كما تبث عبر صفحتها على موقع  التواصل الاجتماعي«فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.

دار الافتاء حكم الشرع الإنجاب التوازن تحديد النسل الدول طرق التواصل لطلب الفتاوى طريقة التواصل مع دار الإفتاء المستوى الفردي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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