وزير الطيران: تكثيف الإجراءات وعمليات التعقيم بالمطارات لمواجهة كورونا ومتحوراته

شهد مطار القاهرة الدولى وكل المطارات المصرية، اليوم، تكثيفا للإجراءات الاحترازية والوقائية إلى جانب عمليات تطهير وتعقيم موسعة شملت مداخل ومخارج مطار القاهرة الدولى وصالات السفر والوصول ومنطقة سيور الحقائب وأماكن الانتظار والاستراحات والسلالم المتحركة والمصاعد ووسائل النقل داخل المطار وبوابات الصعود إلى الطائرات بالإضافة للمكاتب الإدارية الخاصة بالعاملين، فضلا عن تشديد الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لجميع الركاب والعاملين بالمطار وضرورة ارتداء الكمامات طوال تواجد الركاب والعاملين بالمطارات والتباعد الاجتماعى وتوفير المطهرات بجميع صالات السفر والوصول.. فى ضوء توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران بضرورة متابعة المستجدات الصحية الخاصة بفيروس كورونا والمتحور الجديد "أوميكرون".

بالإضافة إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم على متن طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران قبل وبعد كل رحلة .

وفى هذا الصدد وجه وزير الطيران بضرورة التنسيق المستمر بين وزارة الطيران المدنى ووزارة الصحة والسكان وسلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة وكافة المطارات المصرية مع تطبيق جميع الإجراءات الصحية والفحص لجميع الركاب من مختلف دول العالم وخاصة القادمين من الدول التى انتشر بها متحور أوميكرون بكل صرامة والالتزام بقياس درجات الحرارة لجميع الركاب فى السفر والوصول عبر الكاميرات الحرارية فضلا عن متابعة غرفة الأزمات الموقف أولا بأول، على مدار ٢٤ ساعة، لمتابعة أية مستجدات، بالإضافة إلى التشديد على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المطارات المصرية.

وتلتزم المطارات المصريةً بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.