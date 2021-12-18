السبت 18 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

النقل: تشديد الإجراءات الاحترازية بموانئ البحر الأحمر والسكة الحديد

أوميكرون
أوميكرون

قالت مصادر خاصة في وزارة النقل، إن هناك استعدادات قوية للتعامل مع المتحور الجديد "أوميكرون"، وذلك من خلال التنبيه على العاملين في هيئة السكة الحديد بضرورة تعقيم كل المحطات الموجودة في الوجهين البحري والقبلي، وعدم دخول المواطنين للمحطات إلا بعد التأكد من ارتداء الكمامة، كما يتم توفير معقمات للأيد داخل المحطات الرئيسية بالسكة الحديد.

 النقل: تشديد على تعقيم موانئ البحر الأحمر 

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك تعليمات على كل الموانئ التابعة لوزارة النقل ومنها موانئ البحر الأحمر والتى تشمل "الغردقة، سفاجا، نويبع"، بضرورة تعقيم الموانئ بالكامل والتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتشديد على العاملين بضروة وارتداء الكمامة خلال التواجد في الموانئ، إلى جانب ذلك تعقيم السفن بالكامل والمسافرين والتأكد من قياس درجات الحرارة لهم وفي حال وجود أي اشتباه بين المسافرين يتم التعامل الفوري معهم.

النقل: تشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية بأتوبيسات السوبر جيت

وأضافت وزارة النقل، إنه سيتم التنبيه على العاملين فى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، بضرورة الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية فى الخط الأول للمترو “المرج - حلوان"، والخط الثاني "المنيب- شبرا الخيمة"، وذلك منعا للتعرض للإصابة بمتحور أوميكرون.

النقل: التشديد على العاملين بارتداء الكمامة خلال الرحلة بالسوبر جيت

ولفتت وزارة النقل إلي أنه سيتم التنبيه أيضا على كل العاملين بالسوبر جيت بضرورة الالتزام بتعقيم الأوتوبيسات بالكامل قبل بداية الرحلة الى جانب ذلك التأكيد على ارتداء الكمامة قبل استقلال الأتوبيس والتأكد من التزام العاملين بارتداء الكمامة أيضا.

وترصد "الدستور" في السطور التالية ما قالته الصحة العالمية عن فيروس أوميكرون. 

"سهولة انتشاره من شخص لآخر"

قالت منظمة الصحة العالمية إنه حتى الآن لم يتضح بعد سهولة انتشار أوميكرون من شخص لآخر مقارنة بباقي المتحورات، مؤكدة أن الدراسات الوبائية ما زالت جارية حتى الآن للوقوف على أسباب ظهوره. 

"شدة المرض"

قالت منظمة الصحة العالمية إن البيانات الأولية أشارت إلى ارتفاع معدلات الشفاء في جنوب إفريقيا، مرجحة أن ذلك قد يعود إلى الزيادة في العدد الإجمالي لحالات العدوى وليس إلى العدوى بمتحور أوميكرون تحديدا، مؤكدة أن الأعراض المرتبطة بأوميكرون تختلف عن باقي التحورات، فالأعراض تكون خفيفة لدى الأصغر سنًا خاصة من طلاب الجامعات.

النقل تشديد اجراءات الاحترازية بموانيء البحر الأحمر والسكة الحديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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