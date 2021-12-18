الجيش الليبي يطالب بضرورة الإبلاغ عن أي جسم غريب وعدم حيازة أسلحة

أفاد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، مساء اليوم السبت، بأنه عقب ورود معلومات لمقر قيادة منطقة سبها العسكرية عن وقوع انفجار بمنطقة حجارة أدى إلى مقتل صاحب المنزل، أرسلت قيادة المنطقة مفرزة من سرية الهندسة العسكرية للذهاب إلى مكان الواقعة وعند وصولهم إلى المكان عثروا على صواريخ وإلغام ومتفجرات.

وأضاف المحجوب فى منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أن المتوفي كان تاجر سلاح وتحفظت المفرزة على كل المضبوطات بالمنزل وتسليمها إلى الهندسة للتعامل معها.

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وتابع المحجوب: "عممت قيادة المنطقة العسكرية بيانًا لجميع المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي جسم غريب وعدم حيازة الأسلحة والمتفجرات في المنازل لخطورتها ولمخالفتها القانون وما يعرض المخالفين إلى المساءلة القانونية".

من جانبه، أكد اللواء فوزي المنصوري فى كلمة موجهة إلى أهالي مدينة سبها التي شكر فيها حكماءها ضرورة منع وجود أي سلاح أو تشكيل خارج الشرعية التابعة للقيادة العامة والتي تشكل خطر على امن المنطقة والمواطن.

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وفى وقت سابق من اليوم، بحث مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف، خلال لقائه مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، عددًا الملفات الهامة المتعلقة بمستجدات الوضع في ليبيا، حيث ناقش اللقاء جهود الوساطة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية اليوم السبت، أن الطرفين تبادلا الآراء حول المضي قدمًا فيما يخص العملية الانتخابية، وشددا على ضرورة احترام مطلب الشعب الليبي القاطع بإجراء انتخابات نزيهة وحرة وذات مصداقية.

من جانبه، استعرض "بوشناف"، آلية عمل مجلس الأمن القومي المنشأ بموجب القانون رقم (4) لسنة 2007، ودوره في تثبيت ركائز السلام في ليبيا، وعمله على احترام حق الشعب الليبي في اختيار ممثليه من خلال صناديق الاقتراع.

وأكد أن الشعب الليبي من حقه أن يختار رئيسه وبرلمانه عبر صناديق الاقتراع، بحرية ودون أية ضغوطات محلية أو دولية، معتبرا أن الأهم من إجراء الانتخابات هو القبول بنتائجها.