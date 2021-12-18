«المترو»: زيادة منافذ بيع التذاكر داخل المحطات منعًا للتكدس

قالت مصادر خاصة فى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إنه تمت زيادة عدد منافذ بيع التذاكر في المحطات التي يتردد عليها عدد ضخم من المواطنين، وذلك منعا للتكدس أمام شبابيك التذاكر الرئيسية الموجودة فى صالات المحطات.

وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم زيادة منافذ بيع التذاكر فى بعض المحطات بالخط الثاني للمترو ومنها محطات: "كلية الزراعة، رمسيس، السادات، الجيزة، المنيب"، حيث تتميز تلك المنافذ بانتشارها فى المحطات التي تشهد تردد عدد كبير من المواطنين.



تعليمات مشددة بضرورة عدم تكدس المواطنين أمام شبابيك التذاكر



لفتت المصادر إلى أن هناك تعليمات مشددة بضرورة عدم السماح لوجود تكدس للمواطنين أمام شبابيك التذاكر وذلك منعا للتعرض للإصابة بفيروس كورونا.



تنفيذ الإجراءات الاحترازية بشكل يومي بالخطين الأول والثاني



الجدير بالذكر أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، تقوم بتعقيم وتطهير المحطات بالكامل فى الخط الأول "المرج - حلوان"، وكذلك الخط الثاني "المنيب - شبرا الخيمة"، حيث يتوفر عدد عامل فى كل محطة من محطات الخطين لتعقيم المحطة بالكامل سواءمن السلالم الكهربائية أو المصاعد أو المقاعد أو شبابيك التذاكر فى صالات المحطات.

كما تقوم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، بتوفير التعقيم الكامل للقطارات قبل خروجها مباشرة من الورش، وذلك من خلال قيام العاملين بتعقيم القطارات من الداخل والخارج.

تعليمات مشددة بارتداء الكمامة قبل دخول المحطات

وتقوم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، بالتشديد على ارتداء الكمامة وذلك من خلال قيام العاملين بالخطين الأول والثاني للمترو بمنع استقلال الركاب للمحطات بدون ارتداء الكمامة.