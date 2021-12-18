عاصى الحلانى ضيف حلقة رأس السنة ببرنامج «سهرانين» مع أمير كرارة

يحل النجم اللبناني عاصي الحلاني ضيفا على برنامج “سهرانين” والذي يقدمه النجم أمير كرارة على قناة ON الفضائية وذلك في حلقة خاصة تعرض ليلة رأس السنة الميلادية.

ومن المقرر أن يقدم عاصي الحلاني خلال الحلقة عدد من الأغنيات الخاصة به في سهرة طربية، وتظهر خلال الحلقة نجلة عاصي الحلاني المطربة ماريتا الحلاني ويقدما سويا عدد من الأغنيات.

وطرحت قناة ON البرومو الدعائي لحلقة رأس السنة والذي يحل فيها عاصي الحلاني ضيفا، والذي يتحدث خلالها عن كواليس وأسرار وحكايات في مشواره الغنائي والفني وأحدث أعماله الغنائية خلال الفترة المقبلة.

مواعيد عرض برنامج سهرانين والقناة الناقلة

يبث برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، في موسمه الجديد، على قناة ON، يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساء.

وحقق برنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة نجاحًا كبيرًا؛ حيث وصل عدد متابعيه إلى أكثر من 86 مليون متابع على منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال 2019، و هو عبارة عن سهرة يتناولها أمير كرارة مع مجموعة مختلفة من الضيوف؛ لمناقشة مواضيع اجتماعية متنوعة و للتحدث عن أبرز أعمال النجوم و ذكرياتهم.

ويستضيف أمير كرارة فى الموسم الجديد عددًا كبيرًا من النجوم في حلقات البرنامج المختلفة، ويتنوع الضيوف هذا الموسم بين المشاهير ليس فقط فى عالم الفن، بل سيتطرق كرارة فى حلقاته لعدد من المشاهير فى المجالات الأخرى.

وحصل النجم اللبناني عاصي الحلاني مؤخرا على جائزة "الموريكس دور" كأفضل أغنية وطنية قدمها لوطنه لبنان وأقيم الحفل تحت شعار "الأمل رغم الألم".

وأعرب عاصي الحلاني في تصريح سابق لـ"الدستور" عن سعادته وفخره بالجائزة خاصة وإنه كان وسط أهله وجمهوره اللبناني، بالإضافة إلى أن الجائزة جاءت عن أغنية وطنية لوطنه العزيز لبنان والتي هي مدينة الفن والثقافة.