محافظ أسيوط يشارك في فعاليات المنتدى الأول لبرلمان شباب شمال الصعيد

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، في فعاليات المنتدى الأول لبرلمان شباب شمال الصعيد الذي أقيم بمحافظة المنيا، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وبمشاركة 600 شاب وفتاة من شباب البرلمان بالمحافظات الأربعة.

جانب من المؤتمر

بدأت فعاليات المنتدى بعرض فيلم توثيقي لأنشطة وإنجازات وزارة الشباب والرياضة على مدار 7 سنوات وتحدث خلال المنتدى ممثلو برلمان الشباب من المحافظات الأربعة وألقى كلمة برلمان شباب أسيوط الشاب عبد الرحمن راشد رئيس البرلمان.

جانب من المؤتمر

وفي كلمته، وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتبنيه الشباب وتمكينهم وبخاصة ذوي الهمم وتوحيدهم تحت مظلة واحدة يعلوها راية مصلحة الوطن لنكون جميعا يدًا واحدة تبني وتعمر وتساهم في بناء الجمهورية المصرية الجديدة وبناء الإنسان المصرى صحياً وفكرياً وثقافياً لتنمية قدرات الشباب على مـستوى المحافظات والاستفادة المثلى مـن القدرات الإبداعية وزيادة الوعي الشبابي بالقضايا الوطنية، موجهًا الشكر أيضا للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لجهوده في تنظيم المنتديات الشبابية ودعم ورعاية المبادرات والأنشطة الشبابية على مستوى الجمهورية معلنًا إنه لا مجال للفساد في عصر الرئيس السيسي حيث أن الشباب هو رقيب على المال العام وعلى المشروعات الجاري تنفيذها.

جانب من المؤتمر

واستعرض المحافظ بعض المشروعات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وينفذها جهاز التعمير ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومرحلتها الجديدة لتطوير الريف المصري في 7 مراكز على مستوى المحافظة بالمرحلة الأولى منهم 87 مشروع تم تنفيذ 19 مشروع منهم بتكلفة 9 مليون جنيه وجاري تنفيذ 13 مشروع بتكلفة 15 مليون بالإضافة إلى معسكر كشافة ساحل سليم بتكلفة 9 مليون وتطوير مركز شباب منفلوط بتكلفة 59 مليون جنيه مؤكدًا على متابعته المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها والتي تشهد دفع في معدلات العمل ورفع نسب التنفيذ وتذليل كافة العقبات والمشكلات لضمان الانتهاء منها في مواعيدها المحددة، مؤكدًا أن الرئيس يسعى جاهدًا لبناء دولة عصرية حديثة وهذا البناء لا يأتي إلا ببناء إنسان متكامل وبناء دولة تليق بالمصريين داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة قيادة وشعب وجيش وشرطة.

جانب من المؤتمر

وخلال فعاليات المنتدى، أرسل الحاضرون برقية لرئيس الجمهورية مباركة لخطواته في بناء الجمهورية الجديدة وتأهيل الشباب وتمكينهم كأحد شرايين التنمية معلنين الوقوف صفًا واحدًا خلف الرئيس لاستكمال مسيرة التنمية مرددين هتافات تحيا مصر وقدموا البرقية لوزير الشباب لتسليمها للرئيس عبدالفتاح السيسي.

جانب من المؤتمر

يذكر أن فعاليات المنتدى تتضمن محاور رئيسية هامة حول التوعية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأثرها المجتمعي والمعيشي على المواطن المصري ومناقشة المقترحات والقضايا المتعلقة بملف تمكين الشباب الذي توليه القيادة السياسية أولوية كبيرة بجانب مناقشة أركان وأهداف الجمهورية الجديدة والدور المحوري للمرأة المصرية في الحياة السياسية وكذلك التعرف على أفكار الشباب وزيادة الترابط فيما بينهم وتعزيز قيم الانتماء للوطن والمسئولية المجتمعية.