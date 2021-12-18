مشاركة نحو ألفى شخص فى احتجاج بمدينة ألمانية على إجراءات مكافحة كورونا

ذكرت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، أن نحو ألفي شخص تجمهروا وسط مدينة شفيرين، شرقي البلاد، في مظاهرة ضد إجراءات كورونا.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن المظاهرة كانت سلمية، مشيرة إلى مشاركة العديد من العائلات، ومن المتوقع تنظيم مظاهرة مضادة بمشاركة 60 شخصًا.

وكان البرلمان الإقليمي لولاية ميكلنبورج- فوربومرن، قد دعا، أمس الجمعة، إلى الالتزام بالسلمية خلال المظاهرات.

وجاء في قرار للبرلمان أن سيناريوهات التهديد أو الاعتداءات البدنية أو النفسية التي تستهدف أشخاصًا غير مقبولة وغير شرعية.

وفي 6 ديسمبر الجاري، تم توجيه مسيرة دون إخطار السلطات إلى منزل رئيسة حكومة الولاية، مانويلا شفيزيج، إلا أن الشرطة تمكنت من إبعاد المشاركين قبل الوصول إليه بفترة قصيرة.