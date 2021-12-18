السبت 18 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

توفي اليوم.. من هو الفنان محب الكاسر؟

محب الكاسر
محب الكاسر

سادت حالة من الحزن في الوسط الفني بعد وفاة الفنان محب الكاسر، حيث توفي اليوم بعد صراع مع مرض السرطان.

وفي السطور المقبلة ترصد «الدستور» كافة المعلومات عن محب الكاسر.

  • أول فيلم شارك فيه في الستينات هو «يوم الحساب».
  • كانت له أدوار محددة معروف بها مثل حارس العمارة أو الغفير الصعيدي.
  • شارك في عدة افلام منها «أسعد الله مساءك، مدرسة الحب، جواز في السر، العفاريت، الفضيحة، السيد كاف».
  • كان له مشاركات عديدة في المسلسلات أبرزها: «ليالي الحلمية، الأفيال، حادي بادي، فرفشة، رفاعة الطهطاوي، الطبري».
  • شارك في فوازير «جيران الهنا» عام 1997، «ألف ليلة وليلة» 1985 وشارك في عام 2013 بمسلسلات: «أهل الهوى، بدون ذكر أسماء، سلسال الدم».
حساب نتيجة هنأ المثليين الفن ليالي الحلمية رفاعة الطهطاوي الستينيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

«التعليم» تعلن جدول امتحانات الصف الأول الثانوى 2021 -2022

«الصحة»: حالات «أوميكرون» ستخرج من العزل بعد 15 يومًا مع نتيجة سلبية

ننشر جدول امتحانات نصف العام للصف الثانى الثانوى (صور)

عبدالرحيم كمال فى ضيافة "مكتبة وهبان" لمناقشة "أبناء حورة" الخميس

«التعليم العالي» تستعرض أداء لجنة تكافؤ الفرص خلال 2021

افتتاح مركز الإرشاد الزراعى ومكتب التموين المطور بمطروح (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

مؤمن المحمدي

برافو ألمونيا

د. منى حلمى

«الكتابة» وطنى وشغفى.. فرحى ونزفى.. بيتى وقبرى

علي سعدة

عيد النصر

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

د.كريمة الحفناوى

المرأة ومكافحة الفساد

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تطالب الأمم المتحدة بالتحرك لوقف إرهاب المستوطنين بالقدس

إصابة فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلى (فيديو)

قيادي فلسطيني: تلقيت رسالة تهديد من الاحتلال حال المشاركة في فعاليات المقاومة