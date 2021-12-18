توفي اليوم.. من هو الفنان محب الكاسر؟

سادت حالة من الحزن في الوسط الفني بعد وفاة الفنان محب الكاسر، حيث توفي اليوم بعد صراع مع مرض السرطان.

وفي السطور المقبلة ترصد «الدستور» كافة المعلومات عن محب الكاسر.