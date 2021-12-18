توفي اليوم.. من هو الفنان محب الكاسر؟
سادت حالة من الحزن في الوسط الفني بعد وفاة الفنان محب الكاسر، حيث توفي اليوم بعد صراع مع مرض السرطان.
وفي السطور المقبلة ترصد «الدستور» كافة المعلومات عن محب الكاسر.
- أول فيلم شارك فيه في الستينات هو «يوم الحساب».
- كانت له أدوار محددة معروف بها مثل حارس العمارة أو الغفير الصعيدي.
- شارك في عدة افلام منها «أسعد الله مساءك، مدرسة الحب، جواز في السر، العفاريت، الفضيحة، السيد كاف».
- كان له مشاركات عديدة في المسلسلات أبرزها: «ليالي الحلمية، الأفيال، حادي بادي، فرفشة، رفاعة الطهطاوي، الطبري».
- شارك في فوازير «جيران الهنا» عام 1997، «ألف ليلة وليلة» 1985 وشارك في عام 2013 بمسلسلات: «أهل الهوى، بدون ذكر أسماء، سلسال الدم».