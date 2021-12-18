أهمها النية.. الشيخ أشرف الفيل يقدم وصفة للاستيقاظ لصلاة الفجر

من الأسئلة المتداولة من المتابعين عبر وسائل التواصل، كيفية الاستيقاظ لصلاة الفجر، فهناك الكثير من الناس الذين يحبون الصلاة ويرغبون في صلاة الفجر بالتحديد، لكن يغلبهم النوم ويسألون عن وصفة أو طريقة سحرية لأداء صلاة الفجر في وقتها.

الشيخ أشرف الفيل، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، أجاب عن هذا السؤال في البث المباشر الذي يجريه على صفحته الرسمية على "فيسبوك" كما أجاب عليه في برنامج"اسأل مع دعاء" المذاع على قناة الحياة الحمراء:" ضرورة استحضار النية حتى لو قبل الفجر بساعة وأنت مستيقظ أنوى أن تصلى الفجر.

وأضاف الفيل، كما ينبغى عليك أيها المسلم الذي تريد أن تستيقظ لصلاة الفجر النوم على وضوء، ثم تقول أذكار النوم وهى أن تنام على شقك الأيمن، وتظل تذكر الله حتى تنام بقلبك وليس بلسانك؛ لأنه نام معك ملك يحرسك وأول ما يقدم موعد الفجر بيوقظك.

وتابع خطيب الأوقاف: إذا المسلم استيقظ لصلاة الفجر فمعه طاقة إيجابية مدتها ثلاث أو أربع ثواني بالضبط ولا تصل لخمس ثواني أبدًا، فلو لم سستغلها سيجد نفسه تاني يوم الصبح ولم يصل، فعندما تستيقظ من النوم مباشرة تجلس على السرير، وتمسح عن جبينك أيها المسلم وتقول: الحمدلله الذي أحييتنا بعد أن أمتنا وإليه النشور".

أشار إلى النبي عليه السلام كان من عادته لا يستيقظ مرة واحدة بل كان يجلس يقول: الحمدلله الذي أحييتنا بعد أن أمتنا وإليه النشور". ويستغفر الله 3 مرات ثم يقوم للصلاة.

أذكار النوم

أوصت دار الإفتاء المصرية بقراءة سورة الملك قبل النوم، وتذكر بها دائما عبر صفحتها على"فيسبوك" كما أن هناك أذكار من القرآن وهى: قراءة آية الكرسي، وآخر آيتين في سورة البقرة، والمعوذتين، وسورة الإخلاص.

وأما من السنة (اللَّهُمَّ أسْلَمْتُ نَفْسِي إلَيْكَ، وفَوَّضْتُ أمْرِي إلَيْكَ، ووَجَّهْتُ وجْهِي إلَيْكَ، وأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إلَيْكَ، رَغْبَةً ورَهْبَةً إلَيْكَ، لا مَلْجَا ولَا مَنْجَا مِنْكَ إلَّا إلَيْكَ، آمَنْتُ بكِتَابِكَ الذي أنْزَلْتَ، وبِنَبِيِّكَ الذي أرْسَلْتَ)، (رب قني عذابك يوم تبعث عبادك)، كما أن هناك الكثير من الأذكار الأخرى.