لو أنت سنجل.. أنشطة يمكنك الاحتفال بها في «الكريسماس»

الوقوع في الحب هو شعور رائع ومع ذلك، فإن كونك أعزب ليس سيئًا أيضًا، عندما يأتي آخر العام، يشعر الجميع بنوع مختلف من المشاعر يميل بعض الناس إلى أن يكونوا متحمسين لهذا «الاحتفال بالكريسماس» بينما قد يشعر البعض الآخر بنوع من الحزن.

ووفقا لموقع «indianexpress» نرصد مجموعة من النشاطات التي يمكن القيام بها إذا كنت سنجل

تواصل مع نفسك الإبداعية

لقد أصبح العالم سريع الخطى، ويميل الناس إلى نسيان البقاء على اتصال مع ذواتهم الإبداعية إذا كنت أحدهم، فقم بإخراج الألوان القديمة أو اللوحات القماشية أو سجلات القصاصات ودع الفنان الذي بداخلك يتألق.

اطبخ شيًئا لنفسك

الانغماس في تحضير طعامك المفضل، أي شيء أكلته كطفل أو لم تستمتع به منذ فترة يمكن أن يرسم ابتسامة على وجهك، لا تقلل من شأن فن الطبخ، فهو علاجي ومغذي (للعقل والروح على حد سواء).

دعوة من تحب

يوم رأس السنة هو يوم للاحتفال يمكنك الاتصال بأحد أفراد أسرتك الذين لم تتحدث معهم منذ فترة وتواصل معهم.

قم بتفكيك المساحة الخاصة بك

هل سبق لك أن تسوقت أشياء لا تخدمك ولا تزال لديك؟ حسنًا، لقد حان الوقت الآن لتنظيف مساحتك والتخلي عن الأشياء التي لا تجلب لك السعادة.

قم برحلة إلى الريف الخلاب

إن العيش في المدينة يجعلك تنسى تمامًا مدى جمال المناظر الطبيعية في الريف، قم برحلة هناك وابق هناك لمدة يوم أو يومين للاسترخاء وتجديد شبابك قبل العودة إلى صخب الحياة في المدينة.

الذهاب في رحلة برية منفردة

انطلق في الطريق، واحزم بعض وجباتك الخفيفة المفضلة، ونظم قائمة التشغيل المثالية لرحلتك على الطريق الفردي، وقم فقط بالقيادة في بعض الأحيان، يكون أفضل وقت تقضيه هو عندما تكون بمفردك.

دلل نفسك

خذ حمامًا دافئًا، وأشعل بعض الشموع المعطرة، واحصل على تدليك للرقبة، واطبخ لنفسك وجبة، واشتر لنفسك علبة من الشوكولاتة، واقرأ روايتك المفضلة.

اقضي ليلة مع أصدقائك العازبين

إذا كان لديك أصدقاء منفردين، فإن التخطيط لقضاء ليلة معهم هو أحد أفضل الطرق لقضاء يوم رأس السنة، اطلب وجبات سريعة أو شاهد مسلسلاتك التليفزيونية المفضلة أو تناول كأسًا من النبيذ واستمر في اللحظات الأخيرة.

موعد العشاء مع الوالدين

خطط لموعد عشاء مع والديك اطلب منهم القدوم وطهي وجبة من ثلاثة أطباق لهم.

اذهب إلى مطعم باهظ الثمن

اصطحب نفسك في موعد عشاء إلى مطعم باهظ الثمن اطلب زجاجة من النبيذ المفضل لديك، وانغمس في وجبة من ثلاثة أطباق التباهي بنفسك هو فعل حب للذات.