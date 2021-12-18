محافظ كفر الشيخ يتابع مشروع ترشيد استخدام المياه في الزراعة

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، المرور على الحقول الإرشادية لمحصول القمح الخاصة بمشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، بإشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، وبحضور باحثي القمح بمركز البحوث الزراعية وأخصائي المحصول بالمديرية والإدارة الزراعية ببيلا، يأتي ذلك في إطار ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين، من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه، بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

وأوضح الدكتور ناجح غربية وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أن المديرية مع بداية موسم زراعة المحاصيل الشتوية قد حرصت على تنفيذ العديد من ندوات إرشادية حقلية بصفة مستمرة، وذلك في إطار مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، بالتعاون مع الباحثين بأقسام بحوث الأراضي والمياه، والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، بحضور عدد من المزارعين بهدف توعيتهم بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية، والتعريف بطرق حمايتها من الآفات الضارة وطرق الفحص المستمر للزراعات، كما تم مناقشة أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية المحاصيل الشتوية.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن ، وذلك حفاظا علي صحة وسلامة كافة المواطنين خوفا من الاصابة بهذا الفيروس القاتل