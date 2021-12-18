نائب رئيس جامعة عين شمس يفتتح احتفالية الجامعة باليوم العالمي للغة العربية

افتتح الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث فعاليات احتفالية الجامعة باليوم العالمي للغة العربية، بحضور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، وشهيرة سمير مدير قطاع العلاقات الدولية ولفيف من السادة العمداء وأساتذة الجامعة.

وتفقد “صالح” والمرافقين معرض الفنون التشكيلية لطلاب الجامعة، معرض للكتاب بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة، معرض للفنون التشكيلية لدار الأوبرا المصرية، معرض للكتاب لمجمع اللغة العربية بالإضافة إلى معرض للفنون التشكيلية لأساتذة وطلاب كلية التربية النوعية.

وخلال الكلمة الافتتاحية أكد الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أنه ليوم عزيز علينا ان نلتقي جميعا اليوم للاحتفاء باللغة والثقافة العربية كمتخصصين وغير متخصصين لنحتفي بلغة الضاد مشيرا ان لغتنا الجميلة لم تحظ بالرعاية والاهتمام اللائقين في الحقب الاخيرة بل وااهملت من قطاعات كثيرة منا، مؤكدا أن الاهتمام باللغة و الثقافة العربية ضرورة لأسباب كثيرة فهي جذر شخصيتنا وأساس لهويتنا وهي تعبيرنا عن أفراحنا وأحزاننا كما انها تاريخنا وطريقنا للتفوق.

كما أعرب الدكتور صلاح فضل عن سعادته بتكريم جامعة عين شمس العريقة لأعضاء مجمع اللغة العربية كخطوة رائدة تبنتها جامعة عين شمس وسابقة مميزة للجامعات المصرية.

كما قدم كورال الجامعة فقرات غنائية لاقت استحسان الحضور من الأغاني الوطنية.

كما تم تكريم عدد من رموز الإعلام الإذاعي والتلفزيونى منهم: الاعلامية حنان عبد المجيد عسكر كبيرة المذيعين بالإذاعة المصرية، الإعلامية دينا قنديل المذيعة بالتليفزيون المصري وصاحبة البرامج الثقافية واللغوية بالتليفزيون المصري، الإعلامي عبد الله يسري قارئ نشرات الأخبار ومذيع المناسبات القومية بالتليفزيون المصري، الإعلامي حازم طه المذيع بالبرنامج العام وصاحب برامج شهيرة مثل قل ولاتقل / اضبط لغتك / مزالق لغوية / قطوف الأدب من كلام العرب.

بالإضافة إلى فقرة شعرية للدكتور أحمد تيمور، والشاعر جمال بخيت والفنان أحمد الحجار، حيث يتم إعلان النتائج وتكريم الفائزين المشاركين في مسابقة الجامعة في مجالات شعر الفصحي - شعر العامية- كلمات الاغاني- إلقاء الشعر - القصة القصيرة - كتابة المقال - السيناريو والحوار - الرواية - التأليف المسرحي.

تتضمن الاحتفالية عروضا فنية وفقرات لفريق كورال الجامعة، موسيقي عربية، عزف، ويقدم منتخب الجامعة عرضا للفنون الشعبية وعرض للتنورة إلى جانب انشاد ديني وترانيم لفريق الجامعة.

بالاضافة إلي المنشد الديني علي الهلباوي كما يقام خلال الاحتفالية ندوتين الأولى بعنوان "اللغة في الرواية العربية المعاصرة" تدير حلقة النقاش الإعلامية والكاتبة رولا خرسا.

ويشارك فيها: الروائي أحمد القرملاوى الحائز على جائزة كاتارا في الأدب ٢٠٢١، الكاتب الصحفي والروائي الأستاذ مصطفى عبيد، الكاتب والروائي الدكتور أسامة عبد الرؤوف الشاذلي استاذ جراحة العظام.

والندوة الثانية بعنوان (قصيدة النثر) التي تستضيف الشاعر إبراهيم بجالاتي، الدكتور جمال نيازي.