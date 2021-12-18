السبت 18 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بانتحال صفة رجال شرطة في البساتين

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة البساتين، اليوم السبت، حبس شخصين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة انتحال صفة ضباط شرطة من قوة أحد الأقسام بالقاهرة، وذلك من خلال بث فيديو على موقع "تيك توك".

واعترف المتهمان بقيامهما بأداء مشهد تمثيلي وبصحبتهم آخرين "غير معلومين لديهم"، قائلين: "كنا بنمثل مشهد" وجميعهم عاملين بمكتب عمالة ملك أحد الأشخاص "جار تحديده وضبطه" كمشهد ضمن أحد الأعمال الدرامية منذ حوالي عام فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشفت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، بقيام بعض الأشخاص بانتحال صفة رجال شرطة من قوة أحد أقسام الشرطة بالقاهرة. 

وبالفحص وإجراء التحريات، أمكن تحديدهم وتبين أنهم 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية، محبوس حاليًا على ذمة إحدى القضايا"، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين الآخرين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قاضي المعارضات التحقيقات موقع تيك توك فيديو انتحال صفة ضباط شرطة

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وائل لطفي

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