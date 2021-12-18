السبت 18 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شخصين متهمين بسرقة الدراجات النارية بالغربية

ضبط شخصين
ضبط شخصين

تمكنت الأجهزة الامنية بوزارة ، اليوم السبت، من ضبط شخصين بمحافظة الغربية كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية وتغيير معالمها وإعادة بيعها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقاً وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" متخذان من دائرة قسم شرطة أول المحلة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (4) وقائع بدائرة القسم، وأرشدا عن المسروقات داخل جراج خاص بأحدهما تمهيداً لتغيير معالمها وبيعها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

الأجهزة الأمنية اجهزة الامن قطاع الأمن العام مديرية أمن الغربية سرقة الدراجات النارية الدراجات النارية

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