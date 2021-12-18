السبت 18 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

برلماني: زيادة الاستثمارات 100% للمحافظات الأكثر فقرًا ينعشها اقتصاديًا

النائب محمد عبد الله
النائب محمد عبد الله زين الدين

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، باتجاه الحكومة فى خطة العام المالي 2022/2023 إلى زيادة في الاستثمارات الحكومية لبعض المحافظات خاصة الأكثر فقراً بنسبة تتراوح ما بين  100% إلى 60% وفق عدد من المعايير مع مراعاة نسبة الفقر في كل محافظة ونسبة عدد السكان واحتياجهم للخدمات، بالإضافة إلى موقع كل محافظة بالنسبة لموقعها بالجمهورية وتأكيد الحكومة بأن محافظات سوهاج وأسيوط وقنا سيكون لهم النصيب الأكبر في الاستثمارات بجانب المحافظات الحدودية نظرًا لاحتياج تلك المحافظات للاستثمارات والتنمية.

وقال "زين الدين" فى بيان له أصدره اليوم، إن هذا الاتجاه من الحكومة يتمشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية وإعطاء الأولوية القصوى لمواجهة المشكلات داخل المناطق الأكثر فقراً والمناطق الحدودية، مؤكداً أن تنفيذ هذه الخطة وزيادة الاستثمارات الحكومية مع ما يتم من إنجاز كبير وغير مسبوق فى تنفيذ المبادرة التاريخية "حياة كريمة" سوف يحول جميع المحافظات والمناطق الأكثر فقراً إلى مناطق تنموية واقتصادية واعدة خاصة فى ظل الحوافز التشجيعية الكبيرة التي تقدمها الدولة لتملك الشباب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشاد النائب محمد عبد الله زين الدين بخطط الحكومة فى مراعاة المحافظات التي تعاني كثافة سكانية عالية في بعض المناطق أو ما يعرف خلل في التوزيع السكاني داخل المحافظة والعمل على زيادة السقف التمويلي لمثل تلك المحافظات ومنها المحافظات التي تعاني من ارتفاع معدل الفقر وكثافة سكانية مرتفعة وحصر كل المشروعات المتعثرة بالإضافة إلي الحصر بتلك المشروعات بكل محافظة بهدف الانتهاء منها كلها خلال خطة 2022/2023.

وأعرب النائب محمد عبد الله زين الدين عن ثقته فى قدرة الحكومة على تنفيذ هذه الخطط الطموحة مؤكداً أن جميع محافظات مصر أصبحت مؤهلة وتمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لجذب الاستثمارات وإقامة المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها على أرضها بعد الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها على مستوى الجمهورية وفى مقدمتها شبكة الطرق القومية وربط سيناء بالوادي والدلتا والمشروعات القومية الكبرى في الساحل الشمالي ومشروع الدلتا الجديدة وغيرها من المشروعات الأخرى.

النائب محمد عبد الله زين الدين مجلس النواب الحكومة خطة العام المالي الاستثمارات الحكومية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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«حياة كريمة» لرجال الأعمال

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