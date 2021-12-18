اليوم.. الحكم فى دعوى ضد الفنانة منة فضالى بتهمة النصب

تصدر محكمة جنح 6 أكتوبر، اليوم السبت، حكمها في اتهام الفنانة منة فضالي، بالنصب والاحتيال على إحدى الفتيات التي اتفقت معها على عمل ترويج لمنتجاتها مقابل الحصول على عدد من الفساتين.

اتهمت فتاة تدعى إسراء ريان، الفنانة منة فضالي، بالنصب عليها، إذ كتبت عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشورًا تحذر فيه من التعامل تجاريًا مع الفنانة منة فضالي، متهمة إياها بالنصب عليها في عدد من الملابس المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية، لعمل دعاية لما أخذته منها وذلك عبر صفحتها الخاصة، ولكن الفنانة أنكرت ذلك وخالفت الاتفاق، بعد استلامها الملابس، بحسب الفتاة.

وقالت الفتاة، إنَّ الفنانة منة فضالي، اختارت بالفعل عددًا من الفساتين وأرسلتها لها بواسطة مندوب إلى محل سكنها، وبعدها ارتدت الملابس بالفعل وقامت بالتصوير بأحد الفساتين بحفل عيد ميلادها، ولم تقم بأي «ريفيو» أو الترويج لها كما جرى الاتفاق.