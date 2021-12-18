محمد رمضان يحيي حفلًا ضخمًا ضمن فعاليات «إكسبو 2020 دبي»

يستعد النجم محمد رمضان لإحياء حفل غنائي ضخم مساء اليوم السبت، وذلك ضمن فعاليات معرض “إكسبو 2020” والمقام بدبي في الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يقدم محمد رمضان خلال الحفل للجمهور مجموعة من أهم وأشهر أغنياته ومنها: “ثابت، على الله، مافيا، الملك، نمبر وان، يا حبيبي، أنا جدع، بوم بوم، ورايحين نسهر، وبابا، وأنا البطل، ومصباح علاء الدين" وغيرهم بالإضافة إلى أخر أغنياته التي تحمل اسم ”جو البنات".

محمد رمضان يستعد لطرح أغنية “امتحان ثانوية”

أعلن النجم محمد رمضان عن طرح أحدث كليباته الغنائية أغنية “امتحان ثانوية”، ومن المقرر طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وشارك محمد رمضان جمهوره صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور الأشهر إنستجرام، وعلق “رمضان” قائلا: “استعدوا لأغنية امتحان ثانوية”.

أخر حفلات محمد رمضان الغنائية

وأحيا النجم محمد رمضان الأيام الماضية واحدا من أقوى حفلاته الغنائية على مسرح سندباد لاند، فى العاصمة العراقية بغداد ويعد هذا الحفل الاول له في العراق وشهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور العراقى الذى احتفى بأغانى الأسطورة وتفاعل معها بترديد كلمات الأغانى من بعده.

واستقبل جمهور العراق، محمد رمضان، بطريقة أسطورية وثقتها مقاطع الفيديو حيث كان فى استقباله أثناء توجهه إلى مقر تنظيم الحفل عدد كبير من السيارات والدراجات البخارية التى رافقته حتى وصوله إلى المسرح وسط حفاوة شديدة من الجماهير العراقية، إضافة إلى تأمين مسيرته من قبل قوات الأمن بالعراق.

مسلسل محمد رمضان في رمضان 2022

ويخوض النجم محمد رمضان السباق الرمضاني المقبل لعام 2022 بمسلسل يحمل اسم "مشوار لحد هناك" وهو من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب"، ويشارك في بطولته كل من الفنانة دينا الشربيني، بيومي فؤاد، وجار التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة.

ويشهد العمل التعاون الأول بين محمد رمضان، والمخرج محسن ياسين، بينما يلتقي رمضان مع دينا الشربيني، للمرة الثانية بعد فيلم "جواب اعتقال".