السبت 18 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تمدد القيود على دخول الأجانب لمنع تفشى «أوميكرون»

كورونا في اليابان
كورونا في اليابان

نقلت صحيفة يوميوري اليابانية عن مصادر حكومية قولها اليوم السبت إن اليابان ستمدد أجل القيود المفروضة على دخول الأجانب إلى ما بعد نهاية العام لمنع تفشي متحور أوميكرون.

كانت اليابان قد تراجعت عن تخفيف تلك القيود أواخر الشهر الماضي مع انتشار أوميكرون في أنحاء العالم ولديها واحدة من أشد سياسات الحدود صرامة في العالم.

وعلى الرغم من تراجع الإصابات بكورونا بشكل حاد منذ موجة مميتة في أغسطس، إلا أن هناك قلقًا متزايدًا من سلالة أوميكرون التي رُصدت أكثر من 30 مرة في اليابان معظمها أثناء عمليات الفحص والحجر الصحي في المطار.

ويذكر أن قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إنه تحدث مع رئيس شركة «فايزر»، الجمعة، لتوفير أقراص مضادة للفيروسات، وإنه سيتم تسريع إعطاء جرعات معززة من اللقاحات الواقية من كوفيد-19 لكبار السن، وذلك وسط تزايد المخاوف من السلالات المتحورة.

وقال كيشيدا للصحفيين إنه اتفق على توفير مليوني جرعة من الأقراص المضادة للفيروسات من شركة «فايزر» في مكالمة مع رئيسها التنفيذي ألبرت بورلا.

وأضاف أن اليابان تهدف إلى تطعيم حوالي 31 مليون عامل في مجال الرعاية الصحية وكبار السن الأكثر عرضة للخطر بجرعات معززة في غضون ستة أشهر من تلقيهم التطعيم الأولي، بدلًا من ثمانية أشهر.

وأضاف أنه اعتبارًا من فبراير سيتلقى كبار السن الآخرون جرعات معززة في غضون سبعة أشهر.

وعلى الرغم من انخفاض حالات «كوفيد- 19» بشكل كبير منذ موجة شديدة في أغسطس، يتزايد القلق من سلالة أوميكرون التي سجلت اليابان 30 حالة إصابة بها، معظمها عند الفحص في المطارات وفي الحجر الصحي.

وأكدت حكومة مدينة طوكيو، الجمعة، إصابة شاب في العشرينيات بأوميكرون، وكان الشاب قد حضر مباراة لكرة القدم بالقرب من العاصمة. 

أوميكرون اليابان القيود المفروضة انتشار أوميكرون متحور

رئيس التحرير

وائل لطفي

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