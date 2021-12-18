الدفاع الروسية ترسل 3 طائرات محملة بالمساعدات لمطار كابول

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها اليوم السبت: أنها سترسل 3 طائرات نقل تابعة لها، لنقل مساعدات إنسانية إلى مطار كابل، كما تستعد لنقل المواطنين الراغبين بمغادرة أفغانستان وفقًا لما نقلته وكالة تاس الروسية.

وأضافت الوزارة : "قامت ثلاث طائرات نقل عسكرية من طراز Il-76 تابعة لوزارة الدفاع، بنقل مساعدات إنسانية روسية إلى مطار كابل وتستقبل على متنها الذين يرغبون بمغادرة أفغانستان. ونقلت الطائرات الثلاث 36 طنًا من البضائع الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية والأدوية".

وتحمل كل طائرة، مجموعة من الأطباء العسكريين مزودين بالمعدات الطبية والأدوية اللازمة فضلًا عن إمدادات كافية من مياه الشرب والبطانيات والوجبات الغذائية الفردية للأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم من أفغانستان.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه وبإيعاز من الرئيس فلاديمير بوتين، تم تنظيم عملية الإجلاء الرابعة من أراضي أفغانستان لأكثر من 300 مواطن من روسيا وقرغيزستان وكذلك الطلاب الأفغان الدارسين في الجامعات الروسية.

يأتي هذا فيما حذر مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان «زامير كابولوف» من أن مئات الآلاف من الأفغان سيحاولون الفرار إلى أوروبا إذا لم يتم تجنب الأزمة الاقتصادية والإنسانية في بلادهم.

وأضاف كابولوف، الذي يشغل أيضًا منصب مدير إدارة آسيا الثانية بوزارة الخارجية: "يخشى الغرب من تدفقات الهجرة، ونحن نقول إنه نتيجة للعقبات التي وضعها الغرب بنفسه، بحيث لم تعد حتى هياكل الأمم المتحدة قادرة على توجيه الأموال، ونتيجة لذلك قد يضطر نحو عشر سكان أفغانستان البالغ عددهم 23 مليون نسمة، للتوجه إلى أوروبا هذا الشتاء"، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية اليوم الجمعة.

وتواجه أفغانستان أكبر أزمة إنسانية في العالم، نظرًا لأنها تشهد تدهورًا حادًا في أوضاعها الاقتصادية منذ استيلاء حركة "طالبان" على مقاليد السلطة في أغسطس الماضي، والذي أعقبه تحرك القوى العالمية والمؤسسات المالية الدولية لحجب أو تجميد أصول بمليارات الدولارات ومساعدات عن الحكومة الأفغانية الجديدة.