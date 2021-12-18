الصين: 125 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم السبت تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة ارتفاعا من 76 في اليوم السابق.

وأفاد بيان للجنة بأن 89 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 56 في اليوم السابق.



وسجلت معظم الحالات المحلية الجديدة السلطات في مقاطعة تشجيانغ الشرقية بواقع 77 حالة.



وسجلت الصين 19 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 23 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.



ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.



وسجل بر‭ ‬الصين الرئيسي سجل حتى يوم الجمعة 100201 إصابة مؤكدة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت إدارة مكافحة الأمراض في الصين، أن نسبة السكان الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا بشكل كامل بلغت 82.5%.

وقال نائب رئيس إدارة مكافحة الأمراض باللجنة الحكومية للصحة، وو ليانيو، بحسب ما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية، إنه حتى 10 ديسمبر الجاري، تم تطعيم مليار و162.490.000 شخص بشكل كامل، مضيفًا أن نسبة السكان الذين تم تطعيمهم بلغت 82.5%.

كذلك أعلن ليانيو أن نحو 120.6 مليون تلقوا جرعة ثالثة معززة من اللقاح.

وكان آخر الإحصاءات السكانية التي أجرتها السلطات الصينية، أظهرت أن عدد سكان البلاد تجاوز 1.4 مليار نسمة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض “الحمى والسعال وضيق النفس”، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.