فرنسا: نعتزم تقليل المدة الزمنية بين الجرعتين الثانية والثالثة من لقاحات كورونا

أعلنت السلطات الفرنسية عزمها تقليل المدة الزمنية بين الجرعة الثانية والثالثة من لقاحات كورونا من 5 أشهر إلى 4 فقط.

وأوضحت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن هذا التطور جاء في وسط مخاوف من انتشار متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في فرنسا.

ونقلت القناة عن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، قوله اليوم إنه سيُطلب من الناس أيضاً إظهار دليل على التطعيم لدخول بعض الأماكن.

وأضاف كاستكس أنه سيجري حظر الحفلات العامة الكبيرة والألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة 2022.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الحكومة الفرنسية، أنها أعادت فرض وجود "أسباب مقنعة" للسفر من وإلى بريطانيا اعتبارًا من السبت في مواجهة الانتشار السريع جدًا لمتحور أوميكرون في هذا البلد.

وأكدت رئاسة الحكومة الفرنسية في بيان، أنه تم تقليص مدة صلاحية الاختبارات عند مغادرة المملكة المتحدة من 48 ساعة إلى 24 ساعة، كما فرض نظام حجر عند الوصول إلى فرنسا، داعية جميع المسافرين إلى "تأجيل رحلاتهم" إلى بريطانيا.

وأعلنت بريطانيا التي تواجه تفشيًا للمتحور الجديد، عن تسجيل 78 ألفًا و610 إصابات خلال 24 ساعة في رقم غير مسبوق منذ بدء الوباء في 2020، حسب الأرقام الرسمية.

وقالت الحكومة الفرنسية إن المملكة المتحدة ستواجه موجة مد مرتبطة بمتحور أوميكرون خلال الأيام المقبلة.

وأضافت أنه اعتبارًا من صباح السبت، يجب الالتزام بتقديم سبب مقنع للذهاب إلى المملكة المتحدة أو القدوم منها لغير المطعمين والملقحين.

وأوضحت أن هذا ينطبق على كل مواطن فرنسي أو زوجته أو أطفاله أ أى مواطن بريطاني من المستفيدين من بريكست.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.