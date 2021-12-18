السبت 18 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 18-12-2021

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت الموافق 18-12-2021 نهارا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس بارد في أول الليل شديد البرودة في آخره على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.


وتوقع الخبراء أمطارا خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 19 10
الإسكندرية 18 11
وادي النطرون 18 11
طنطا 18 10
شبين الكوم 19 10
دمنهور 18 11
بلطيم 18 11
مطروح 18 10
السلوم 16 11
سيوة 16 05
بورسعيد 19 11
دمياط 19 11
الزقازيق 19 11
المنصورة 18 11
الإسماعيلية 18 11
السويس 18 12
العريش 19 12
رفح 19 12
رأس سدر 18 13
نخل 17 07
نويبع 19 17
طابا 18 12
كاترين 12 06
الطور 19 14
شرم الشيخ 21 15
الغردقة 21 15
مرسى علم 22 15
الفيوم 19 08
بني سويف 19 08
المنيا 19 07
أسيوط 18 06
سوهاج 20 07
قنا 21 10
الأقصر 20 10
أسوان 21 11
إدفو 21 11
أبو سمبل 21 11
الوادي الجديد 20 09
الشلاتين 28 12
أبو رماد 28 14
حلايب 27 13
رأس حدربة 27 14
 

ارصاد الوادي الجديد جديد مطروح الشرقية الفيوم البحر المتوسط حالة الطقس درجات الحرارة تفاصيل الوجه البحري بورسعيد مرسى علم الأرصاد الجوية خبراء هيئة الأرصاد الجوية البحر هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية درجات الحرارة المتوقعة شديد البرودة نشاط رياح خبراء هيئة الأرصاد حالة الطقس في مصر اليوم شمال الصعيد درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر تفاصيل حالة الطقس في مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 18 ديسمبر 2021

العثور على جثة فتاة بالطريق الحر «شبرا - بنها» فى القليوبية

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 18-12-2021

كوريا الجنوبية تفرض قيودا أكثر صرامة لاحتواء الانتشار السريع لكورونا

ألمانيا: 42813 إصابة جديدة بكورونا

أستراليا تسجل زيادة قياسية فى إصابات كورونا الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

د.كريمة الحفناوى

المرأة ومكافحة الفساد

حسين دعسة

طعام لكل فم.. الجائحة تزيد جياع العالم

محمد عبدالعزيز

حُماةَ اللغة وسدنتَها.. لكمُ التحيةَ فى يومها

مؤمن المحمدي

رعاية

محمد رفعت

الغاز الطبيعى.. ليه الحلو ما يكملش؟!

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو و130 آخرين يدخلون الحجر الصحى بعد تأكد إصابة 4 موظفين بالكنيست

الرئاسة الفلسطينية: إرهاب المستوطنين يزداد يوميا بتشجيع من الحكومة الإسرائيلية

النمو الاستيطانى المستدام.. خطة التهام ما بقى من الأرض المحتلة