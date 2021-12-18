السبت 18 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

بحضور ياسين التهامى.. شيوخ الطرق الصوفية يشاركون فى أمسية دينية بأسيوط (صور)

ياسين التهامي وشيوخ
ياسين التهامي وشيوخ الطرق الصوفية

نظمت الطرق الصوفية بمحافظات الصعيد آمسية دينية بأسيوط بحضور عدد كبير من العلماء والشيوخ، وذلك تحت عنوان "حب النبي يجمعنا"، حيث اعتادت الطرق الصوفية على تنظيم مثل هذه الفعاليات مع قرب الاحتفال بمولد السلطان الفرغل كل عام.

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أمسية دينية بأسيوط

شارك في الفعاليات، الشيخ هاشم خليل وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية بمحافظة أسيوط، والنائب أحمد الشناوي خليل عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، والدكتور محمود أبوعلي شيخ الطريقة الضيفية، والشيخ طارق الرفاعي شيخ الطريقة الرفاعية.

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أمسية دينية بأسيوط

وقال الدكتور محمود أبوعلي، شيخ الطريقة الضيفية، إنه تم حضور احتفال في حب سيدنا رسول الله وآل بيته الكرام، أمس الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ بميدان سيدنا السلطان الفرغل بأبو تيج بمحافظة أسيوط، وذلك بمناسبة تولي الشيخ هاشم خليل وكالة المشيخة العامة للطرق الصوفية عن محافظة أسيوط، بحضور فضيلة الشيخ طارق الرفاعى شيخ الطريقة الرفاعية، وجمع كبير من أبناء الطريقة الضيفية من جميع محافظات الجمهورية، وأبناء الطرق الصوفية جميعًا، وقد قام بالإنشاد الديني الشيخ ياسين التهامي، والشيخ محمد ياسين التهامي.

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أمسية دينية بأسيوط

وتابع "أبوعلي"، عبر صفحته الرسمية: أتوجه بالشكر للشيخ هاشم خليل على حسن الاستقبال والضيافة، كما ندعوا الله له بالتوفيق والسداد، وأتوجه بالشكر أيضًا لفضيلة الشيخ مظهر إسماعيل نائب محافظات وسط الصعيد، والشيخ كمال مزيد نائب شطورة، على حسن الاستقبال والضيافة، كما أشكر جميع أبناء الطريقة الضيفية من أسيوط وسوهاج لحسن التنظيم والاستقبال كلا باسمه وصفته خوفًا من الخطأ والنسيان من جميع البلاد الذين قاموا باستقبالي ومرافقتي.

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أمسية دينية بأسيوط

كما توجه بالشكر إلى الشيخ محمود حسيب نائب جنوب الصعيد، والشيخ أحمد سعد خليفه خلفاء محافظة الأقصر، والدكتور عبد الله صالح وكيل بيت الشيخ الخلوى، والشيخ عبد السلام العبادي خليفه الطريقة الضيفية عن محافظة أسوان، ومحمد سعيد النجار المسئول والمنسق الإعلامى للطريقة لتحمل عناء السفر والمرافقة خلال هذه الزيارة.

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أمسية دينية بأسيوط
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أمسية دينية بأسيوط
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أمسية دينية بأسيوط
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أمسية دينية بأسيوط
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أمسية دينية بأسيوط
صوفية الصعيد تنظم أمسية دينية مشاركة شيخي الضيفية الرفاعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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