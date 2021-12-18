مواعيد الصلاة اليوم السبت 18 ديسمبر 2021

تستعرض "الدستور" مواعيد الصلاة اليوم السبت 18 ديسمبر 2012 في عدد من المحافظات، حيث يتابع المواطنيين في مختلف أنحاء القاهرة الكبرى والمحافظات المصرية مواعيد ومواقيت الصلاة باهتمام كبير لأداء فريضة الصلاة.

وتتصدر مواعيد الصلاة مواقع البحث الإلكتروني "جوجل"؛ نظرا لأهميتها بالنسبة للمواطنيين، ويمكن معرفة مواقيت الصلاة في كلا من: القاهرة الكبرى، والإسكندرية، وجنوب سيناء، والأقصر، والسويس، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس، ومحافظة الغربية.

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة القاهرة

موعد صلاة الفجر ٥:١٢

موعد الشروق ٦:٤٥

موعد آذان الظهر ١١:٥١

موعد آذان العصر ٢:٤٠

موعد اذان المغرب ٤:٥٨

موعد اذان العشاء. ٦:٢١

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر ٥:١٩

موعد الشروق ٦:٥٣

موعد آذان الظهر ١١:٥٧

موعد آذان العصر ٢:٤٢

موعد اذان المغرب ٥:٠١

موعد اذان العشاء. ٦:٢٥

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة جنوب سيناء

موعد صلاة الفجر ٥:٠٠

موعد الشروق ٦:٣٢

موعد آذان الظهر ١١:٤٠

موعد آذان العصر ٢:٣٠

موعد اذان المغرب ٤:٤٨

موعد اذان العشاء. ٦:١١

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الأقصر

موعد صلاة الفجر ٥:٠١

موعد الشروق ٦:٣٠

موعد آذان الظهر ١١:٤٦

موعد آذان العصر ٢:٤٣

موعد اذان المغرب ٥:٠٢

موعد اذان العشاء. ٦:٢٢

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة أسوان

موعد صلاة الفجر ٤:٥٨

موعد الشروق ٦:٢٥

موعد آذان الظهر ١١:٤٥

موعد آذان العصر ٢:٤٥

موعد آذان المغرب ٥:٠٥

موعد آذان العشاء. ٦:٢٣

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة السويس

موعد صلاة الفجر ٥:٠٧

موعد الشروق ٦:٥٠

موعد آذان الظهر ١١:٤٦

موعد آذان العصر ٢:٣٥

موعد آذان المغرب ٤:٥٣

موعد آذان العشاء. ٦:١٦

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر ٥:٠٩

موعد الشروق ٦:٤٢

موعد آذان الظهر ١١:٤٧

موعد آذان العصر ٢:٣٤

موعد آذان المغرب ٤:٥٣

موعد آذان العشاء. ٦:١٦

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الغربية

موعد صلاة الفجر ٥:١٤

موعد الشروق ٦:٤٨

موعد آذان الظهر ١١:٥٢

موعد آذان العصر ٢:٣٩

موعد آذان المغرب ٤:٥٧

موعد آذان العشاء. ٦:٢١