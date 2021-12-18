نهاية الشهر الجارى.. تجهيز مجمع المصالح المتطور بمطروح لخدمات البطاقات الذكية

أكد المحاسب حسن كمال الشيباني وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح و مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح أنه سيتم الإنتهاء من تجهيز مركز مجمع المصالح المتطور بمطروح بنهاية الشهر الجاري والذي يضم الخدمات التموينية والتي تتمثل في استخراج بطاقات تموينية جديدة والفصل الاجتماعي و إضافة الزوجة غير المقيدة والزوجة المحرومة وفصل الزوجة من بطاقة أسرتها وضمها إلى بطاقة زوجها وتفعيل البطاقات المتوقفة والبدل التالف واستلام الرقم السري من خلال رسائل يتم بثها من خلال الهاتف المحمول.

وأشار إلى أن المجمع يتضمن خدمات جهاز حماية المستهلك الذي يستقبل الشكاوي من المستهلكين والعمل على حلها من الخدمات الحكومية والتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة لإزالة أسباب الشكوى فضلا عن أن مجمع المصالح المتطور يتضمن تقديم خدمات الدمغة والموازين الحصول على ترخيص الموازين حسب الطلبات المتقدمة من المواطنين.

وأضاف في تصريح خاص للدستور أن إجمالي عدد المراكز المتطورة بلغت نحو 10 مراكز متطورة تقوم بتقديم الخدمات التموينية والتي تشمل البطاقات الذكية ويحظر على بدالي التموين أو مشروع جمعيتي وأصحاب المخابز التعامل معه في المراكز التموينية المتطورة وهي التي تقدم خدمات للمواطنين.

وتابع أن هناك توجيهات من الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لتيسير الإجراءات للمواطنين في المراكز التموينية المتطورة وحسن المعاملة.

وقال إن هذه المراكز التموينية المتطورة يتم الاستعانة بشباب مؤدي الخدمة العامة من الجنسين الذكور والإناث ومنح مكافأة شهرية 750 جنيها.