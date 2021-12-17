بسبب أزمة كورونا.. الرئيس الفرنسي يلغي زيارته لمالي

ألغى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، زيارته كان من المفترض ان يقوم بها لمالي للقاء الرئيس الانتقالي وقضاء عيد الميلاد مع القوات الفرنسية بسبب ازمة كورونا، حسبما افادت الرئاسة الفرنسية في ببيان لها.

وقال قصر الإليزيه إن "هذا القرار اتخذ حرصا على التوفيق بين الإجراءات المعلنة على المستوى الوطني وجدول الأعمال الدولي للرئيس وحرصا على عدم تعريض عسكريينا في فترة تدهور الوضع الوبائي".

جاء ذلك في ختام اجتماع لمجلس الدفاع الذي التأم لبحث فرض إجراءات جديدة في مواجهة الموجة الخامسة من انتشار المتحورة أوميكرون المعدية جدا.