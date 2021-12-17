الجمعة 17 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدءا من الغد.. عودة الرحلات الجوية للخطوط التونسية إلى القاهرة

مطار القاهرة
مطار القاهرة

كشفت مصادر مطلعة بشركة ميناء القاهرة الجوي، عن عودة تشغيل شركة الخطوط الجوية التونسية رحلتها الدولية المباشرة بين مطاري القاهرة وتونس بداية من غد السبت، عقب تعليق استغرق فترة زمنية نتيجة الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم وبالأخص عقب تفشي وانتشار المتحور الجديد أوميكرون.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن غرفة عمليات مطار القاهرة الدولي تلقت إخطارا من مسئولي شركة الخطوط الجوية التونسية، بعودة تشغيل الرحلات بين القاهرة وتونس بواقع رحلتين أسبوعيا يومي السبت والثلاثاء، مشيرا إلى أن الجهات المختصة بشركة ميناء القاهرة الجوي استعدت لاستقبال الوفود الركابية من تونس.

وأشارت المصادر إلى أن الحركة الجوية والركابية بين مطارى القاهرة وتونس الدوليين قد شهدت قبل تعليق الرحلات الجوية المؤقت بين البلدين، كثافة ركابية وجوية هائلة، سواء عبر خطوط مصر للطيران أو الجوية التونسية، مؤكدة تطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على الرحلات الجوية، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي" الاياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات في ظل الأوضاع الصحية الصعبة الراهنة.

وتابعت المصادر أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد صالات السفر والوصول الدولية والداخلية بمطار القاهرة، كثافة ركابية وجوية هائلة، تزامنا مع قرب الاحتفالات بأعياد الكريسماس وعيد الميلاد.

ميناء القاهرة الجوي شركة الخطوط الجوية التونسي مطارى القاهرة وتونس مطار القاهرة الدولي مصر وتونس

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