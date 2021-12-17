كل ما تريد معرفته عن مرض «فقر الدم الخبيث»

يعتبر مرض «فقر الدم الخبيث» مرضًا مميتًا بسبب نقص العلاجات له، وعلى الرغم من كونه قابلة للشفاء بدرجة كبيرة في الوقت الحاضر، لا يزال من المهم تشخيصه وعلاجه على الفور، فإذا لم يكن الأمر كذلك، فقد تحدث جميع أنواع المضاعفات الخطيرة، ويمكن أن يهدد العديد منها الحياة وفقًا لما ذكره موقع «healthybuilderz» الطبي.

ما هو فقر الدم الخبيث؟

هناك مئات الأنواع المختلفة من فقر الدم، وأكثرها شيوعًا هو فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، فهو ناتج عن كميات غير كافية من الحديد، وهو معدن يحتاجه الجسم لإنتاج خلايا الدم الحمراء.

من ناحية أخرى، يعد فقر الدم الخبيث نوعًا نادرًا، فهو نوع من أمراض المناعة الذاتية، ويقال إنه يؤثر على 0.1 في المائة فقط من السكان في العالم.

يحدث فقر الدم الخبيث عندما يكون الجسم غير قادر على امتصاص "الكوبالامين" أو فيتامين ب 12 ، والذي يلعب دورًا أيضًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء مثل الحديد، على الرغم من وجود العديد من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب 12، إلا أن الشخص المصاب بفقر الدم الخبيث يجد صعوبة في الحصول على ما يكفي من فيتامين ب 12 من مصادره الغذائية المختلفة.

من المهم عدم الخلط بين فقر الدم الخبيث ونقص فيتامين ب 12 - فالشخص الذي يعاني من نقص فيتامين ب 12 لا يدرج ببساطة ما يكفي من الأطعمة الغنية بالفيتامين، بينما لا يستطيع الشخص المصاب بفقر الدم الخبيث امتصاص فيتامين ب 12 الذي توفره الأطعمة.

من الأشخاص الأكثر عرضة للخطر؟

يقول الخبراء الطبيون أن فقر الدم الخبيث شيء وراثي بطبيعته، بمعنى آخر، إنه اضطراب في الدم يمكن أن ينتقل من قبل الوالدين إلى ذريتهم.

هذا يعني فقط أنك قد تكون مصابًا بفقر الدم الخبيث إذا كان أحد والديك أو أي من أقاربك بالدم مصابًا به. ومع ذلك، لا داعي للذعر إذا تم تشخيص إصابة أحد أفراد الأسرة بفقر الدم الخبيث.

يضيف الأطباء أن أولئك الذين يعانون من مرض السكري من النوع 1، أو المشاكل التي تؤثر على الأمعاء مثل مرض التهاب المعدة، أو أمراض المناعة الذاتية قد يكونون أيضًا عرضة لخطر الإصابة بفقر الدم الخبيث.

ما هي العلامات المنبهة؟

يتطور فقر الدم الخبيث ببطء شديد، لهذا السبب قد تتجاهل بعض علامات وأعراض اضطراب الدم حيث قد تعتاد عليها بمرور الوقت.

جلد شاحب:

نظرًا لوجود نقص في كرات الدم الحمراء في مجرى الدم بسبب فقر الدم الخبيث، قد تبدو بشرتك شاحبة، وينطبق الشيء نفسه على أظافرك وداخل الجفون السفلية.

ضعف وتعب:

كرات الدم الحمراء الخاصة بك هي التي توزع الأكسجين لجسمك، بدون عدد كافٍ من كرات الدم الحمراء، تفشل عضلاتك في الحصول على كل جزيئات الأكسجين التي تحتاجها.

ضباب الدماغ:

عضلاتك ليست الوحيدة التي لا يتم تزويدها بالأكسجين الكافي، ولكن أيضًا الدماغ، حيث يمكن أن يؤدي هذا إلى ضعف الأداء الإدراكي، وفي بعض الأحيان تقلبات مزاجية أيضًا.

ألم بالصدر:

لا يقتصر الأمر على الألم في الصدر الذي قد تشعر به إذا كنت مصابًا بفقر الدم الخبيث، ولكن أيضًا خفقان القلب حيث يحتاج قلبك إلى العمل بجهد أكبر.