طرح مناقصة محلية لصيانة محطات المياه والصرف الصحى بالفيوم الجديدة

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديد مناقصة محلية لتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة والحراسة لمحطة رفع الصرف الصحي رقم "1" ومحطة الرفع الرئيس وخط الطرد بمدينة الفيوم الجديدة.

وأفادت هيئة المجتمعات العمرانية بأنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز تظير سداد مبلغ 299 جنيها وبحيث يقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالى باسم رئيس الجهاز فى موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.

وأشارت المجتمعات العمرانية إلى أن ترفق شركات المقاولات المتخصصة بأعمال شبكات الصرف الصحي ومحطات المياه بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 30000 جنيه ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي.

ونوهت بأن ستعقد جلسة الاسفسارات يوم الأربعاء الموافق 29 ديسمبر بمقر الجهاز، بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأربعاء الموافق 19 يناير بمقر الجهاز، مضيفاً أن فئة التصنيف المناسبة للشركات المقاولات المتخصصة الفئة الثالثة لأعمال صيانة وتشغيل محطات وشبكات المياة والصرف الصحي.

وذكرت أنه سيتم إخطار المقبولين فنياً بموعد فتح المظاريف المالية فى موعد لاحق وكما تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحتة التنفيذية.