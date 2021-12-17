الجمعة 17 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إعدام أغذية فاسدة فى حملة بمديرية الصحة بالقليوبية

حملة على الأغذية
حملة على الأغذية الفاسدة

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، بالاشتراك مع مكتب الأغذية، حملة للمرور على المنشآت الغذائية برئاسة الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الغذاء للمواطنين. 

وأسفرت الحملة عن اتخاذ إجراءات القانونية نحو غلق منشأتين لعدم استيفاء أحدهما للاشتراطات الصحية، والأخرى لعدم وجود ترخيص وتحرير 24 محضرًا لعدم حمل المشتغلين بالأغذية لشهادات صحية، تثبت خلوهم من الأمراض المعدية وتحرير عدد 3 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية.

‎من جانبه، أكد الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، على استمرار الحملات المكثفة بمختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة القليوبية.

فى سياق متصل، عقدت مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية برئاسة الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة اجتماعا موسعا مع سعيد سليمان وكيل وزارة المالية بالقليوبية، وعددًا من قيادات المديرية المالية بالمحافظة، للتأكيد على الدور الوطني الذي تقوم به المديرية المالية من الحفاظ علي المال العام، ومراجعة كل الإجراءات المالية قبل الصرف.

 وأكد «عبدالغني»، أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين جميع ممثلي وزارة المالية وجميع الإدارات المعنية بمديرية الصحة، مع التأكيد على الاحترام الواجب والمتبادل بين جميع العاملين في الدولة بجميع مؤسساتها، مشيرًا إلى أنه لا تهاون مع أي تجاوزات وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها ولا تستر على فساد ولا أحد فوق القانون أو المساءلة ولا تهاون أبداً مع كل من تسول له نفسه المساس بالمال العام.

وشدد وكيل الوزارة على الشؤون الإدارية بضرورة توفير التأمين اللازم للعاملين بالوحدة الحسابية، وأن يكون تعامل جميع الموظفين بمديرية الصحة مع السادة ممثلي المالية من خلال مها الجندي مدير عام الشؤون المالية بمديرية الصحة.  

 

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وائل لطفي

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