الجمعة 17 ديسمبر 2021
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سياسي

برلمانى: التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية يخدم ملايين المواطنين

النائب عمرو القطامي
النائب عمرو القطامي

أكد النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن السياسات الناجحة التي اتبعتها الدولة في مجال الطاقة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الأخيرة، هى ما دفعت بالوطن لحجز مكانة رفيعة فيه، والتحول لمركز إقليمي في الطاقة وتحقيق فائض مذهل في الكهرباء وانعدام الانقطاعات، علاوة على وجود وفرة في الغاز الطبيعي وبدء توصيل الغاز لملايين الوحدات السكنية.

وأشار القطامي في بيانه، اليوم الجمعة، إلى توجيهات الرئيس السيسي في هذا الصدد، بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية، وبالخصوص في القرى المدرجة في إطار مبادرة حياة كريمة، موضحا أنها توجيهات تصب في إطار خدمة عشرات الملايين من المصريين الموجودين بالريف، بعد اكتمال وصول الغاز لعشرات المدن ووجود خطة شاملة لدى وزارة البترول، لتعميم انتشار الغاز باعتباره خدمة أساسية من الخدمات التي تتوسع فيها الدولة المصرية لصالح مواطنيها.

وتابع عضو طاقة البرلمان، أن توجيهات الرئيس باستمرار توصيل الغاز للقرى المحرومة منه، سيخدم ملايين المصريين من جهة، وييسر الحصول على الطاقة النظيفة في الأماكن كثيفة السكان، فضلاً عن التوسع في إنشاء محطات التزود بطاقة الغاز الطبيعي للسيارات على الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية، وهى ذات فوائد اقتصادية وبيئية واسعة.

وشدد على أن سياسات الرئيس السيسي، تهدف إلى تعميم وجود الخدمات الأساسية وتقديمها للمواطنين، سواء في شبكات المياه أو الكهرباء أو الغاز أو الطرق وغيرها من أعمال البنية التحتية.

وكان الرئيس السيسي قد وجه بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية، خاصةً في القرى المدرجة في إطار مبادرة حياة كريمة، بهدف تسهيل وصول هذه الخدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية والتيسير عليهم، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة، فضلا عن التوسع في إنشاء محطات التزود بطاقة الغاز الطبيعي للسيارات على الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية لما لها من عوائد اقتصادية وبيئية وصحية.

النائب عمرو القطامي لجنة الطاقة والبيئة مجلس النواب السياسات الناجحة الرئيس السيسي الكهرباء

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